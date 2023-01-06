https://ria.ru/20230106/trevoga-1843244409.html

Еще в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Еще в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.01.2023

Еще в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:19

2023-01-06T11:19

2023-01-06T11:19

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

денис шмыгаль

владимир зеленский

днепропетровская область

украина

киев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее в пятницу сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. Около 11.00 мск воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230106/poteri-1843240394.html

днепропетровская область

украина

киев

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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф