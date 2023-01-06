https://ria.ru/20230106/tramp-1843216868.html

Трампа выдвинули на пост спикера конгресса США

Трампа выдвинули на пост спикера конгресса США - РИА Новости, 06.01.2023

Трампа выдвинули на пост спикера конгресса США

Бывший президент США Дональд Трамп выдвинут на пост спикера палаты представителей после десяти неудачных выборов. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T03:37

2023-01-06T03:37

2023-01-06T09:41

в мире

дональд трамп

кевин маккарти

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выдвинут на пост спикера палаты представителей после десяти неудачных выборов. Кандидатуру Трампа предложил республиканец Мэтт Гетц, он уже голосовал за экс-президента, когда законодатели предприняли седьмую попытку выбрать спикера, тот раунд политик завершил с одним голосом в свою поддержку. Трамп не является членом палаты, но и не набирает необходимых голосов, поэтому не станет спикером. Сам политик опубликовал в своей соцсети Truth Social пародийную картинку, на которой действующий президент США Джо Байден выступает в конгрессе, за ним вице-президент Камала Харрис, а Трамп заседает на месте спикера палаты. Политик ранее официально выдвинулся кандидатом в президенты на выборах 2024 года, в этом контексте позиция спикера — третья по иерархии в США — выглядела бы понижением его электоральных ожиданий. Это уже 11 попытка избрать спикера палаты. Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день подряд не удается преодолеть внутрифракционную оппозицию и набрать необходимые для победы 218 голосов. Вероятней всего, и сейчас Маккарти не наберет нужного количества голосов, поскольку уже больше десяти республиканцев выступили за альтернативных кандидатов. Ранее Маккарти поддержал Трамп, в пользу его избрания высказался даже миллиардер Илон Маск. Два десятка однопартийцев, которых в СМИ называют "влиятельной консервативной группой", голосуют за других претендентов, фактически мешая началу работы нового состава законодательного органа. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет требуемых 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новые имена. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. Нынешнее затянувшееся голосование — это 15-й случай в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое случилось сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествующий гражданской войне. Только пять раз за все время понадобилось больше 11 раундов голосования. Больше всего провальных попыток избрать спикера случилось в 1855 году, понадобилось два месяца, 133 раунда и перемена в правилах, по результатам которой победил кандидат, набравший простое большинство голосов, поскольку ни за одного не проголосовало больше половины членов палаты.

https://ria.ru/20230104/makkonnell-1843067535.html

https://ria.ru/20230106/tramp-1843213334.html

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в мире, дональд трамп, кевин маккарти, джо байден, сша