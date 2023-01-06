https://ria.ru/20230106/tramp-1843213334.html

ФБР вплотную подобралось к Трампу

ФБР вплотную подобралось к Трампу - РИА Новости, 06.01.2023

ФБР вплотную подобралось к Трампу

Американские власти, пережив беспрецедентную в истории США попытку насилием переиграть итоги выборов, продолжают искать и наказывать виновных в штурме... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T01:30

2023-01-06T01:30

2023-01-06T09:38

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Американские власти, пережив беспрецедентную в истории США попытку насилием переиграть итоги выборов, продолжают искать и наказывать виновных в штурме Капитолия, приблизив счет взятых под стражу к тысяче человек и вплотную подобравшись к экс-президенту Дональду Трампу. Два года назад толпа сторонников Трампа, проигравшего, но не смирившегося с поражением, смела полицейское оцепление и ворвалась в здание под белым куполом, чтобы помешать законодателям утвердить победу демократа Джо Байдена. Для сторонников Байдена случившееся остается мятежом и покушением на демократические устои, для последователей Трампа, продолжающих вслед за своим кумиром считать, что их голоса были украдены, — "безоружным протестом против фальсификации выборов". К очередной годовщине Федеральное бюро расследований отчиталось об аресте более 950 участников беспорядков, в том числе почти 200 за нападение на сотрудников правоохранительных органов. В заявлении дается понять, что охота далеко не окончена. Уже вынесенные приговоры суровы. Бывший полицейский Томас Вебстер получил десять лет тюрьмы за избиение действующего "копа" древком от флага. Некие Альбукерке Коспер Хэд и Кайл Янг приговорены к 90 и 86 месяцам лишения свободы за то, что напали на офицера полиции и затащили его в толпу трампистов. К двухлетию событий 6 января завершилось их парламентское расследование. Специальный комитет палаты представителей выпустил 800-страничный отчет, в котором называет Трампа главным виновником случившегося и рекомендует министерству юстиции предъявить ему четыре уголовных обвинения, в том числе в "подстрекательстве к мятежу". Рекомендации не носят обязывающего характера, но в Минюсте уже назначен спецпрокурор, который курирует все расследования, имеющие отношения к Трампу. Тот собирается в 2024 году вновь баллотироваться в президенты и обвиняет политических противников в попытке вывести его из игры. В отношении Трампа палата представителей запустила процедуру импичмента, чтобы лишить на тот момент уже бывшего президента возможности занимать выборные должности в будущем. Трамп был предсказуемо признан палатой, находившейся тогда под контролем демократов, виновным, однако оправдан сенатом, где сильнее были позиции республиканцев. Байден планирует отметить дату вручением президентской гражданской медали 12 защитникам Капитолия и работникам избирательных комиссий, которые не дали Трампу изменить итоги голосования, узнал телеканал CNN. Сам президент заявил, что молится о том, чтобы такого "больше никогда не случилось". Штурм конгресса начался с многотысячного митинга, устроенного Трампом напротив Белого дома синхронно с заседанием обеих палат конгресса, которым предстояло официально утвердить победу Байдена. Он говорил сторонникам об украденной победе, призывал двигаться на Капитолий, чтобы "мирно и патриотично заставить себя выслушать", требовал "драться как черти, иначе мы потеряем страну", и даже сам проехался на лимузине мимо парламентского комплекса. Вскоре наиболее решительно настроенные трамписты уже вступали в потасовки с полицейскими, сметали жидкие кордоны, прорывались через временные трибуны, смонтированные к инаугурации Байдена, карабкались по стенам ко входу в Капитолий и в конце концов проникли в здание, которое до этого подвергалось нападению только в 1814 году — со стороны британских войск, спаливших американскую столицу. Люди были уверены, что выполняют волю президента и правда на их стороне. Протестующие добрались до зала заседаний, откуда охрана спешно эвакуировала конгрессменов, сенаторов и вице-президента Майка Пенса, который председательствовал на утверждении итогов выборов и отказал Трампу в просьбе заблокировать процедуру. Остановить беспорядки удалось спустя несколько часов, после того как Трамп сам призвал сторонников разойтись по домам, а в город начали прибывать подкрепления. Тогда же конгресс собрался повторно и довел до конца подсчет голосов выборщиков. Непосредственно во время штурма погибли четыре человека, все они сторонники Трампа. Одна женщина была застрелена полицейским, которого впоследствии полностью оправдали, трое скончались по причинам медицинского характера. Один из сотрудников правоохранительных органов умер спустя день после обороны Капитолия, еще четверо позднее покончили жизнь самоубийством. Более сотни полицейских получили ранения. Хотя события 6 января рецидивов не имели, Вашингтон на несколько месяцев наводнили до 25 тысяч бойцов национальной гвардии, которые взяли под охрану Капитолий, обнесенный несколькими рядами заборов.

https://ria.ru/20230104/makkonnell-1843067535.html

https://ria.ru/20230103/bolton-1842891651.html

https://ria.ru/20230101/tramp-1842692843.html

https://ria.ru/20221230/obnarodovanie-1842551715.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, майк пенс, сша