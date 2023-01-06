https://ria.ru/20230106/telo-1843277179.html

В Нидерландах разгадали тайну тела, найденного в реке в 2013 году

В Нидерландах разгадали тайну тела, найденного в реке в 2013 году - РИА Новости, 06.01.2023

В Нидерландах разгадали тайну тела, найденного в реке в 2013 году

Нидерландская полиция установила, что человек, которого нашли мертвым в Амстердаме десять лет назад, — это пропавший российский коллекционер Александр Левин,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:32

2023-01-06T15:32

2023-01-06T16:22

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ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Нидерландская полиция установила, что человек, которого нашли мертвым в Амстердаме десять лет назад, — это пропавший российский коллекционер Александр Левин, пишет Telegraaf. Тело, завернутое в синий пластиковый пакет, обнаружили в конце января 2013 года в реке недалеко от Центрального вокзала Амстердама. Выяснить личность погибшего не удалось, но в прошлом году отдел по расследованию нераскрытых дел решил возобновить расследование. Эксперты идентифицировали жертву как Александра Левина. По информации издания, он занимался продажей произведений искусства и антиквариата, в 1999 году был осужден за контрабанду. Много времени Левин проводил в Амстердаме.Отмечается, что сейчас полиция Нидерландов не контактирует с российскими властями из-за конфликта на Украине. Правоохранители рассчитывают, что после обнародования имени семья Левина сама свяжется с ними.

https://ria.ru/20221217/zagadka-1839340990.html

https://ria.ru/20221210/ischeznovenie-1837675333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, амстердам, нидерланды, россия