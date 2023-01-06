https://ria.ru/20230106/tayvan-1843222854.html
Тайвань хочет создать провайдер спутниковой связи, пишут СМИ
Тайвань хочет создать провайдер спутниковой связи, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
Тайвань хочет создать провайдер спутниковой связи, пишут СМИ
Тайвань, вдохновленный работой системы спутникового интернета Starlink на Украине, хочет создать собственный провайдер спутниковой связи, сообщает газета... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T07:03
2023-01-06T07:03
2023-01-06T07:03
в мире
технологии
тайвань
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128357/70/1283577059_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_c7d17096c7feb680a358c393fb8ac6f1.png
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Тайвань, вдохновленный работой системы спутникового интернета Starlink на Украине, хочет создать собственный провайдер спутниковой связи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Согласно изданию, Тайвань ведет переговоры с рядом внутренних и международных инвесторов. Полученные средства он хочет потратить на проект местного космического агентства TASA. Согласно министру цифровых технологий Одри Тан, Тайвань наблюдает за "успешным" применением Starlink на Украине. Министерство в первую очередь думает об обеспечении связи с журналистами и зрителями за рубежом, даже во время "крупномасштабной катастрофы". Однако в ведомстве отмечают, что пройдет несколько лет, прежде чем проект TASA начнет функционировать.
https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html
тайвань
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128357/70/1283577059_141:0:2360:1664_1920x0_80_0_0_ab81fdc981dfd172b35490101a833f06.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, тайвань, украина
В мире, Технологии, Тайвань, Украина
Тайвань хочет создать провайдер спутниковой связи, пишут СМИ
FT: Тайвань под влиянием примера Starlink хочет создать провайдер спутниковой связи