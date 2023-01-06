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Тайвань хочет создать провайдер спутниковой связи, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
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Тайвань хочет создать провайдер спутниковой связи, пишут СМИ
Тайвань хочет создать провайдер спутниковой связи, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
Тайвань хочет создать провайдер спутниковой связи, пишут СМИ
Тайвань, вдохновленный работой системы спутникового интернета Starlink на Украине, хочет создать собственный провайдер спутниковой связи, сообщает газета... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T07:03
2023-01-06T07:03
в мире
технологии
тайвань
украина
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Тайвань, вдохновленный работой системы спутникового интернета Starlink на Украине, хочет создать собственный провайдер спутниковой связи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Согласно изданию, Тайвань ведет переговоры с рядом внутренних и международных инвесторов. Полученные средства он хочет потратить на проект местного космического агентства TASA. Согласно министру цифровых технологий Одри Тан, Тайвань наблюдает за "успешным" применением Starlink на Украине. Министерство в первую очередь думает об обеспечении связи с журналистами и зрителями за рубежом, даже во время "крупномасштабной катастрофы". Однако в ведомстве отмечают, что пройдет несколько лет, прежде чем проект TASA начнет функционировать.
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в мире, технологии, тайвань, украина
В мире, Технологии, Тайвань, Украина
07:03 06.01.2023
 
Тайвань хочет создать провайдер спутниковой связи, пишут СМИ

FT: Тайвань под влиянием примера Starlink хочет создать провайдер спутниковой связи

© NASA / Скотт КеллиВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© NASA / Скотт Келли
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Тайвань, вдохновленный работой системы спутникового интернета Starlink на Украине, хочет создать собственный провайдер спутниковой связи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно изданию, Тайвань ведет переговоры с рядом внутренних и международных инвесторов. Полученные средства он хочет потратить на проект местного космического агентства TASA.
"Мы собираемся превратить в компанию наш проект спутниковой связи на низкой околоземной орбите", - приводит газета слова одного из сотрудников агентства.
Согласно министру цифровых технологий Одри Тан, Тайвань наблюдает за "успешным" применением Starlink на Украине. Министерство в первую очередь думает об обеспечении связи с журналистами и зрителями за рубежом, даже во время "крупномасштабной катастрофы". Однако в ведомстве отмечают, что пройдет несколько лет, прежде чем проект TASA начнет функционировать.
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