https://ria.ru/20230106/tanki-1843218888.html

Минобороны показало кадры слаживания экипажей новейших танков

Минобороны показало кадры слаживания экипажей новейших танков - РИА Новости, 06.01.2023

Минобороны показало кадры слаживания экипажей новейших танков

Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевого слаживания экипажей модернизированных танков Т-90М "Прорыв", поступивших на вооружение Центрального... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T05:09

2023-01-06T05:09

2023-01-06T09:44

безопасность

россия

центральный военный округ

т-90м

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевого слаживания экипажей модернизированных танков Т-90М "Прорыв", поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. На кадрах показаны маневры танковых отделений на полигоне, преодоление препятствий, высокоточная стрельба из основного орудия, огонь из 12,7-мм пулеметов. Огонь танков корректируют с беспилотников. После завершения боевого слаживания экипажи приступят к выполнению боевых задач спецоперации.

https://ria.ru/20230106/vsu-1843211381.html

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Боевое слаживание экипажей модернизированных танков Т-90М "Прорыв" Экипажи модернизированных танков Т-90М «Прорыв» танкового соединения ЦВО продолжают боевое слаживание в тыловых районах проведения специальной военной операции. 2023-01-06T05:09 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, центральный военный округ, т-90м