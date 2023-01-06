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Минобороны показало кадры слаживания экипажей новейших танков - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/tanki-1843218888.html
Минобороны показало кадры слаживания экипажей новейших танков
Минобороны показало кадры слаживания экипажей новейших танков - РИА Новости, 06.01.2023
Минобороны показало кадры слаживания экипажей новейших танков
Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевого слаживания экипажей модернизированных танков Т-90М "Прорыв", поступивших на вооружение Центрального... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T05:09
2023-01-06T09:44
безопасность
россия
центральный военный округ
т-90м
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевого слаживания экипажей модернизированных танков Т-90М "Прорыв", поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. На кадрах показаны маневры танковых отделений на полигоне, преодоление препятствий, высокоточная стрельба из основного орудия, огонь из 12,7-мм пулеметов. Огонь танков корректируют с беспилотников. После завершения боевого слаживания экипажи приступят к выполнению боевых задач спецоперации.
https://ria.ru/20230106/vsu-1843211381.html
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Боевое слаживание экипажей модернизированных танков Т-90М "Прорыв"
Экипажи модернизированных танков Т-90М «Прорыв» танкового соединения ЦВО продолжают боевое слаживание в тыловых районах проведения специальной военной операции.
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безопасность, россия, центральный военный округ, т-90м
Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Т-90М, Специальная военная операция на Украине
05:09 06.01.2023 (обновлено: 09:44 06.01.2023)
 
Минобороны показало кадры слаживания экипажей новейших танков

Минобороны России показало кадры слаживания экипажей танков Т-90М в зоне спецоперации

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевого слаживания экипажей модернизированных танков Т-90М "Прорыв", поступивших на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации.
На кадрах показаны маневры танковых отделений на полигоне, преодоление препятствий, высокоточная стрельба из основного орудия, огонь из 12,7-мм пулеметов.
"Лучшие имеющие боевой опыт экипажи совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Военнослужащие отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка с использованием современной системы управления огнем как из закрытых позиций, так и с открытых - прямой наводкой", - уточнили в Минобороны.
Огонь танков корректируют с беспилотников. После завершения боевого слаживания экипажи приступят к выполнению боевых задач спецоперации.
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