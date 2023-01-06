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Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана - РИА Новости, 06.01.2023
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Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана
Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана - РИА Новости, 06.01.2023
Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана
Российские военные инструкторы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2023 году подготовят 1 тысячу специалистов для вооруженных сил республики,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T05:24
2023-01-06T05:24
безопасность
россия
таджикистан
душанбе
т-72 "урал"
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ТАДЖИКИСТАН, 6 янв – РИА Новости. Российские военные инструкторы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2023 году подготовят 1 тысячу специалистов для вооруженных сил республики, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа. После трехмесячных курсов обучающиеся проведут контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов. Двести первая военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. База располагается в двух городах Таджикистана – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
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россия
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безопасность, россия, таджикистан, душанбе, т-72 "урал", бтр-80, бмп-2
Безопасность, Россия, Таджикистан, Душанбе, Т-72 "Урал", БТР-80, БМП-2
05:24 06.01.2023
 
Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана

Российские инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Таджикистана
Военнослужащие армии Таджикистана - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие армии Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАДЖИКИСТАН, 6 янв – РИА Новости. Российские военные инструкторы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2023 году подготовят 1 тысячу специалистов для вооруженных сил республики, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.
"Подготовка будет проводиться сразу на двух полигонах - Ляур и Самбули - по 14 военным специальностям: механик-водитель и наводчик-оператор танка Т-72, командир расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", наводчик самоходного артиллерийского орудия 2С1 "Гвоздика", наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, разведчик, гранатометчик и другие", - сообщили в округе.
После трехмесячных курсов обучающиеся проведут контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.
Двести первая военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. База располагается в двух городах Таджикистана – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
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БезопасностьРоссияТаджикистанДушанбеТ-72 "Урал"БТР-80БМП-2
 
 
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