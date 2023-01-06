https://ria.ru/20230106/tadzhikistan-1843219435.html

Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана

Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана - РИА Новости, 06.01.2023

Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана

Российские военные инструкторы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2023 году подготовят 1 тысячу специалистов для вооруженных сил республики,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T05:24

2023-01-06T05:24

2023-01-06T05:24

безопасность

россия

таджикистан

душанбе

т-72 "урал"

бтр-80

бмп-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147324/15/1473241525_0:438:2780:2002_1920x0_80_0_0_050af43d2e5d4e9518cca42f560bd536.jpg

ТАДЖИКИСТАН, 6 янв – РИА Новости. Российские военные инструкторы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2023 году подготовят 1 тысячу специалистов для вооруженных сил республики, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа. После трехмесячных курсов обучающиеся проведут контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов. Двести первая военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. База располагается в двух городах Таджикистана – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20221230/nagrazhdenie-1842563283.html

россия

таджикистан

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, таджикистан, душанбе, т-72 "урал", бтр-80, бмп-2