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Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана
Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана - РИА Новости, 06.01.2023
Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана
Российские военные инструкторы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2023 году подготовят 1 тысячу специалистов для вооруженных сил республики,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T05:24
2023-01-06T05:24
2023-01-06T05:24
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ТАДЖИКИСТАН, 6 янв – РИА Новости. Российские военные инструкторы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2023 году подготовят 1 тысячу специалистов для вооруженных сил республики, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа. После трехмесячных курсов обучающиеся проведут контрольные стрельбы из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов. Двести первая военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. База располагается в двух городах Таджикистана – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
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безопасность, россия, таджикистан, душанбе, т-72 "урал", бтр-80, бмп-2
Безопасность, Россия, Таджикистан, Душанбе, Т-72 "Урал", БТР-80, БМП-2
Инструкторы из России подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана
Российские инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана в 2023 году