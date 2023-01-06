https://ria.ru/20230106/sud-1843278625.html

В КБР осудят пособника убийцы директора психоневрологического интерната

В КБР осудят пособника убийцы директора психоневрологического интерната - РИА Новости, 06.01.2023

В КБР осудят пособника убийцы директора психоневрологического интерната

Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в пособничестве в совершении убийства... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:41

2023-01-06T15:41

2023-01-06T15:41

происшествия

россия

чегемский район

чегем

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НАЛЬЧИК, 6 янв – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в пособничестве в совершении убийства директора психоневрологического интерната, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее сообщалось, что 18 июля 2022 года в здании республиканского психоневрологического интерната в Чегемском районе КБР неизвестный в маске произвел несколько выстрелов в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. Оба погибли на месте, нападавший скрылся. По подозрению в совершении убийства в розыск был объявлен 43-летний житель города Чегем Альберт Мамбетов. Как считают следователи, он долгое время планировал убийство директора интерната "на почве неприязненных отношений", для этого приобрел автомат. В интернат он прибыл под предлогом оказания технических услуг, оружие пронес в сумке. 27 июля тело Мамбетова было обнаружено в пойме реки. По версии следствия, Мамбетов неоднократно в разговорах со своим знакомым говорил, что испытывает неприязненное отношение к Балову и желает совершить его убийство. В ходе одной из таких встреч он продемонстрировал имевшийся у него автомат, которым собирался совершить убийство. 17 июля Мамбетов вновь встретился со знакомым и обговорил с ним детали планируемого убийства. "Обвиняемый отвез исполнителя к зданию интерната, где последний, помимо убийства директора интерната, совершил убийство его охранника, а также пытался совершить убийство его заместителя. Затем, созвонившись по телефону, исполнитель указал обвиняемому место, куда ему надлежало привезти чистую одежду. Однако, обвиняемый не смог выполнить данную часть уговора, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статье "Пособничество в убийстве" УК РФ. Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230102/arest-1842823826.html

https://ria.ru/20221230/dtp-1842569860.html

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происшествия, россия, чегемский район, чегем