Судья в США исключил некоторые доказательства из дела россиянина Клюшина
Суд США исключил некоторые доказательства из дела против россиянина Владислава Клюшина
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в США
Здание федерального суда в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Суд в США исключил некоторые доказательства из дела против россиянина Владислава Клюшина, которого обвиняют в инсайдерской торговле, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Немцев.
"Часть ходатайств удовлетворены, часть - нет. В следующий четверг пройдет еще одно слушание, где ожидаются показания эксперта", - сказал Немцев.
Адвокат не уточнил, какие доказательства удалось оспорить, а что останется в деле. Он отметил, что рассмотрение дела присяжными начнется 30 января.
Россиянин Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин – учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Своей вины он не признает.
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