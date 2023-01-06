https://ria.ru/20230106/sud-1843220853.html

Судья в США исключил некоторые доказательства из дела россиянина Клюшина

Судья в США исключил некоторые доказательства из дела россиянина Клюшина - РИА Новости, 06.01.2023

Судья в США исключил некоторые доказательства из дела россиянина Клюшина

Суд в США исключил некоторые доказательства из дела против россиянина Владислава Клюшина, которого обвиняют в инсайдерской торговле, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T05:45

2023-01-06T05:45

2023-01-06T05:45

владислав клюшин

сша

швейцария

берн (кантон)

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Суд в США исключил некоторые доказательства из дела против россиянина Владислава Клюшина, которого обвиняют в инсайдерской торговле, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Немцев. Адвокат не уточнил, какие доказательства удалось оспорить, а что останется в деле. Он отметил, что рассмотрение дела присяжными начнется 30 января. Россиянин Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин – учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Своей вины он не признает.

https://ria.ru/20221228/ssha-1841788232.html

сша

швейцария

берн (кантон)

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владислав клюшин, сша, швейцария, берн (кантон)