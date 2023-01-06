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Судья в США исключил некоторые доказательства из дела россиянина Клюшина - РИА Новости, 06.01.2023
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Судья в США исключил некоторые доказательства из дела россиянина Клюшина
Судья в США исключил некоторые доказательства из дела россиянина Клюшина - РИА Новости, 06.01.2023
Судья в США исключил некоторые доказательства из дела россиянина Клюшина
Суд в США исключил некоторые доказательства из дела против россиянина Владислава Клюшина, которого обвиняют в инсайдерской торговле, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T05:45
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владислав клюшин
сша
швейцария
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Суд в США исключил некоторые доказательства из дела против россиянина Владислава Клюшина, которого обвиняют в инсайдерской торговле, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Немцев. Адвокат не уточнил, какие доказательства удалось оспорить, а что останется в деле. Он отметил, что рассмотрение дела присяжными начнется 30 января. Россиянин Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин – учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Своей вины он не признает.
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сша
швейцария
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владислав клюшин, сша, швейцария, берн (кантон)
Владислав Клюшин, США, Швейцария, Берн (кантон)
05:45 06.01.2023
 
Судья в США исключил некоторые доказательства из дела россиянина Клюшина

Суд США исключил некоторые доказательства из дела против россиянина Владислава Клюшина

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в США
Здание федерального суда в США - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Здание федерального суда в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Суд в США исключил некоторые доказательства из дела против россиянина Владислава Клюшина, которого обвиняют в инсайдерской торговле, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Немцев.
"Часть ходатайств удовлетворены, часть - нет. В следующий четверг пройдет еще одно слушание, где ожидаются показания эксперта", - сказал Немцев.
Адвокат не уточнил, какие доказательства удалось оспорить, а что останется в деле. Он отметил, что рассмотрение дела присяжными начнется 30 января.
Россиянин Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США, где его обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. По данным американского посольства в Берне, речь идет о "десятках миллионов инсайдерских сделок". Клюшин – учредитель компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США. Своей вины он не признает.
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Владислав КлюшинСШАШвейцарияБерн (кантон)
 
 
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