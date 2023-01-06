https://ria.ru/20230106/ssha-1843312306.html

Белый дом: США не предвидят прекращения боев на Украине в ближайшее время

Белый дом: США не предвидят прекращения боев на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 06.01.2023

Белый дом: США не предвидят прекращения боев на Украине в ближайшее время

США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, в связи с чем считают важным продолжать оказание военной помощи Киеву, заявил РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:41

2023-01-06T21:41

2023-01-06T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

джон кирби

сша

киев

украина

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, в связи с чем считают важным продолжать оказание военной помощи Киеву, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Можно сказать определенно, мы не ожидаем, что в течение ближайших пары месяцев русские поднимут руки и прекратят (вести бои)… Я не стану рассуждать об их тактических планах, однако они продолжают наступать, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы. Вот почему сегодняшний пакет помощи был столь важен", - сказал Кирби в ходе брифинга. Ранее США объявили о выделении рекордного пакета помощи Киеву в сфере обороны на общую сумму порядка 3 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

киев

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, джон кирби, сша, киев, украина