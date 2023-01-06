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Белый дом: США не предвидят прекращения боев на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/ssha-1843312306.html
Белый дом: США не предвидят прекращения боев на Украине в ближайшее время
Белый дом: США не предвидят прекращения боев на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 06.01.2023
Белый дом: США не предвидят прекращения боев на Украине в ближайшее время
США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, в связи с чем считают важным продолжать оказание военной помощи Киеву, заявил РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T21:41
2023-01-06T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
сша
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, в связи с чем считают важным продолжать оказание военной помощи Киеву, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. "Можно сказать определенно, мы не ожидаем, что в течение ближайших пары месяцев русские поднимут руки и прекратят (вести бои)… Я не стану рассуждать об их тактических планах, однако они продолжают наступать, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы. Вот почему сегодняшний пакет помощи был столь важен", - сказал Кирби в ходе брифинга. Ранее США объявили о выделении рекордного пакета помощи Киеву в сфере обороны на общую сумму порядка 3 миллиардов долларов.
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в мире, джон кирби, сша, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Кирби, США, Киев, Украина
21:41 06.01.2023
 
Белый дом: США не предвидят прекращения боев на Украине в ближайшее время

Белый дом: США не видят перспектив прекращения боев на Украине в ближайшие месяцы

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, в связи с чем считают важным продолжать оказание военной помощи Киеву, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Можно сказать определенно, мы не ожидаем, что в течение ближайших пары месяцев русские поднимут руки и прекратят (вести бои)… Я не стану рассуждать об их тактических планах, однако они продолжают наступать, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы. Вот почему сегодняшний пакет помощи был столь важен", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Ранее США объявили о выделении рекордного пакета помощи Киеву в сфере обороны на общую сумму порядка 3 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжон КирбиСШАКиевУкраина
 
 
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