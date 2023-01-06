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США подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям", заявил Антонов - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/ssha-1843218065.html
США подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям", заявил Антонов
США подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям", заявил Антонов - РИА Новости, 06.01.2023
США подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям", заявил Антонов
США не хотят политического урегулирования вокруг Украины, продолжая поставлять Киеву вооружения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T04:43
2023-01-06T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
анатолий антонов
украина
россия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. США не хотят политического урегулирования вокруг Украины, продолжая поставлять Киеву вооружения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Как отметил дипломат, с каждой новой поставкой военной помощи из США радикалы на Украине "чувствуют все большую безнаказанность"."С особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации", — подчеркнул посол.По его словам, ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание конфликта."Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку". Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами "до последнего украинца", а судьба народа Украины американцев совсем не волнует", — добавил глава дипмиссии.Анонсированную передачу Украине БМП Bradley он назвал "подтверждением того, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона".Антонов заявил, что Запад во главе с США начал целенаправленную работу по ослаблению России задолго до спецоперации на Украине.Пентагон ранее подтвердил, что новый пакет военной помощи США Украине будет обнародован в пятницу, в него войдут боевые машины пехоты Bradley. Местные СМИ информировали, что стоимость пакета составит рекордные три миллиарда долларов, в его состав войдут 50 БМП.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230106/bayden-1843212603.html
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в мире, сша, киев, анатолий антонов, украина, россия, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Анатолий Антонов, Украина, Россия, Министерство обороны США
04:43 06.01.2023 (обновлено: 07:36 06.01.2023)
 
США подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям", заявил Антонов

Посол России Антонов: США не стремятся к политическому урегулированию на Украине

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. США не хотят политического урегулирования вокруг Украины, продолжая поставлять Киеву вооружения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям", — сказал Антонов.
Как отметил дипломат, с каждой новой поставкой военной помощи из США радикалы на Украине "чувствуют все большую безнаказанность".
"С особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации", — подчеркнул посол.
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Байден похвалил работу еще не функционирующих систем Patriot на Украине
По его словам, ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание конфликта.
"Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку". Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами "до последнего украинца", а судьба народа Украины американцев совсем не волнует", — добавил глава дипмиссии.
Анонсированную передачу Украине БМП Bradley он назвал "подтверждением того, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона".

"Всему мировому сообществу, наконец, должно стать очевидным, что США с 2014 года развязали с Россией настоящую "войну по доверенности", поддерживая нацистских преступников в Киеве. Ни о каком "оборонительном характере" передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи", — подчеркнул посол.

Антонов заявил, что Запад во главе с США начал целенаправленную работу по ослаблению России задолго до спецоперации на Украине.
Пентагон ранее подтвердил, что новый пакет военной помощи США Украине будет обнародован в пятницу, в него войдут боевые машины пехоты Bradley. Местные СМИ информировали, что стоимость пакета составит рекордные три миллиарда долларов, в его состав войдут 50 БМП.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевАнатолий АнтоновУкраинаРоссияМинистерство обороны США
 
 
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