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США подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям", заявил Антонов

США подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям", заявил Антонов - РИА Новости, 06.01.2023

США подстрекают Киев к "новым ужасным деяниям", заявил Антонов

США не хотят политического урегулирования вокруг Украины, продолжая поставлять Киеву вооружения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T04:43

2023-01-06T04:43

2023-01-06T07:36

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. США не хотят политического урегулирования вокруг Украины, продолжая поставлять Киеву вооружения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Как отметил дипломат, с каждой новой поставкой военной помощи из США радикалы на Украине "чувствуют все большую безнаказанность"."С особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации", — подчеркнул посол.По его словам, ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание конфликта."Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку". Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами "до последнего украинца", а судьба народа Украины американцев совсем не волнует", — добавил глава дипмиссии.Анонсированную передачу Украине БМП Bradley он назвал "подтверждением того, что в Соединенных Штатах и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам российской стороны принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона".Антонов заявил, что Запад во главе с США начал целенаправленную работу по ослаблению России задолго до спецоперации на Украине.Пентагон ранее подтвердил, что новый пакет военной помощи США Украине будет обнародован в пятницу, в него войдут боевые машины пехоты Bradley. Местные СМИ информировали, что стоимость пакета составит рекордные три миллиарда долларов, в его состав войдут 50 БМП.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230106/bayden-1843212603.html

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в мире, сша, киев, анатолий антонов, украина, россия, министерство обороны сша