https://ria.ru/20230106/spiker-1843316013.html

Палата представителей США снова не смогла избрать спикера

Палата представителей США снова не смогла избрать спикера - РИА Новости, 06.01.2023

Палата представителей США снова не смогла избрать спикера

Очередной раунд выборов спикера палаты представителей вновь не выявил победителя, республиканцу Кевину Маккарти не хватило пяти голосов, свидетельствуют... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T22:36

2023-01-06T22:36

2023-01-06T23:05

в мире

сша

кевин маккарти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_529ff3f15676eed6b31161b320f950a1.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Очередной раунд выборов спикера палаты представителей вновь не выявил победителя, республиканцу Кевину Маккарти не хватило пяти голосов, свидетельствуют результаты голосования.Процедура продолжается четвертый день. Республиканец Кевин Маккарти, несмотря на имеющееся у партии большинство, с 12-й попытки так и не набрал необходимой половины голосов членов законодательного органа.Предыдущие дни его избранию мешали два десятка однопартийцев, которых в СМИ называют "влиятельной консервативной группой". В пятницу против Маккарти высказались семеро республиканцев, ему удалось набрать 213 голосов, то есть для победы не хватило всего пяти. Демократическая фракция каждый раз единогласно поддерживает кандидатуру Хакима Джефриса, в пятницу один из законодателей отсутствовал по семейным обстоятельствам, поэтому лидер меньшинства набрал 211 голосов. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет требуемых 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новые имена. Так, накануне в списке альтернативных кандидатов дважды появлялся бывший американский лидер Дональд Трамп. Поддержка его кандидатуры была лишь символической и ограничивалась одним конгрессменом — в пятницу он уже перестал выдвигать экс-президента. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. Нынешнее затянувшееся голосование — это 15-й случай в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое случилось сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования. Больше всего провальных попыток избрать спикера случилось в 1855 году, понадобилось два месяца, 133 раунда и перемена в правилах, по результатам победил кандидат, набравший простое большинство голосов, поскольку ни за одного не проголосовало больше половины членов палаты. Следующая психологическая отметка — 22 раунда, по итогам стольких попыток спикер был избран в 1819 году.

https://ria.ru/20230104/spiker-1843092928.html

https://ria.ru/20230104/vybory-1843095739.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, кевин маккарти