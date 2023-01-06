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Российские военные уничтожили три склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили три склада украинских боеприпасов
Российские военные уничтожили три склада украинских боеприпасов - РИА Новости, 06.01.2023
Российские военные уничтожили три склада украинских боеприпасов
Российские авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов, а также радиолокатор и пусковую установку С-300 украинских военных в ДНР и Херсонской... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:46
2023-01-06T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
зрк с-300
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов, а также радиолокатор и пусковую установку С-300 украинских военных в ДНР и Херсонской области, заявили в пятницу в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Новомихайловка, Часов Яр Донецкой народной республики и Отрадокаменка Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районах населенных пунктов Авдеевка и Рай-Александровка Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, в районе Красного Лимана в ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады украинских военных. Отмечается, что всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника украинских военных в 102 районах. В МО РФ уточнили, что данные приведены по состоянию на 11.00 мск 6 января, то есть до введения режима прекращения огня.
донецкая народная республика
херсонская область
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безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:46 06.01.2023 (обновлено: 14:47 06.01.2023)
 
Российские военные уничтожили три склада украинских боеприпасов

Минобороны России сообщило об уничтожении трех складов боеприпасов ВСУ и установки С-300

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили три склада боеприпасов, а также радиолокатор и пусковую установку С-300 украинских военных в ДНР и Херсонской области, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Новомихайловка, Часов Яр Донецкой народной республики и Отрадокаменка Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районах населенных пунктов Авдеевка и Рай-Александровка Донецкой народной республики вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе Красного Лимана в ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады украинских военных.
Отмечается, что всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника украинских военных в 102 районах.
В МО РФ уточнили, что данные приведены по состоянию на 11.00 мск 6 января, то есть до введения режима прекращения огня.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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