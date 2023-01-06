https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843269537.html

Российские военные уничтожили две украинские штурмовые группы

Российские военные уничтожили две украинские штурмовые группы - РИА Новости, 06.01.2023

Российские военные уничтожили две украинские штурмовые группы

На Краснолиманском направлении российская артиллерия и авиация уничтожили две штурмовые группы противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:37

2023-01-06T14:37

2023-01-06T14:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российская артиллерия и авиация уничтожили две штурмовые группы противника, сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе Ямполовки в ДНР. В районах Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки и Григоровки в ДНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)