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Российские военные уничтожили две украинские штурмовые группы - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843269537.html
Российские военные уничтожили две украинские штурмовые группы
Российские военные уничтожили две украинские штурмовые группы - РИА Новости, 06.01.2023
Российские военные уничтожили две украинские штурмовые группы
На Краснолиманском направлении российская артиллерия и авиация уничтожили две штурмовые группы противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:37
2023-01-06T14:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российская артиллерия и авиация уничтожили две штурмовые группы противника, сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве уточнили, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе Ямполовки в ДНР. В районах Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки и Григоровки в ДНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:37 06.01.2023 (обновлено: 14:42 06.01.2023)
 
Российские военные уничтожили две украинские штурмовые группы

Минобороны: ВС России уничтожили две штурмовые и три диверсионные группы противника

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Военнослужащий производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий производит наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российская артиллерия и авиация уничтожили две штурмовые группы противника, сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе Ямполовки в ДНР. В районах Червоной Дибровы в ЛНР, Серебрянки и Григоровки в ДНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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