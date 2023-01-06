https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843268216.html
ВС России сбили украинский самолет Су-25
ВС России сбили украинский самолет Су-25 - РИА Новости, 06.01.2023
ВС России сбили украинский самолет Су-25
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, в ДНР истребительная авиация ВКС России уничтожила РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:27
2023-01-06T14:27
2023-01-06T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
су-25
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, в ДНР истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-25, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени - до введения режима прекращения огня.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Запорожской области."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины",- добавляется в сообщении российского оборонного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7437 танков и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7951 единица специальной военной автомобильной техники.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, су-25, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Су-25, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:27 06.01.2023 (обновлено: 14:43 06.01.2023)
ВС России сбили украинский самолет Су-25
Минобороны: ВС России сбили украинский Су-25 и перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, в ДНР истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-25, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени - до введения режима прекращения огня.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новокраснянка, Кременная Луганской Народной Республики и Заводовка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Запорожской области.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины",- добавляется в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7437 танков и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7951 единица специальной военной автомобильной техники.