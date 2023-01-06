https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843268216.html

ВС России сбили украинский самолет Су-25

ВС России сбили украинский самолет Су-25 - РИА Новости, 06.01.2023

ВС России сбили украинский самолет Су-25

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, в ДНР истребительная авиация ВКС России уничтожила РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:27

2023-01-06T14:27

2023-01-06T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

су-25

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, в ДНР истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-25, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени - до введения режима прекращения огня.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Запорожской области."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины",- добавляется в сообщении российского оборонного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2839 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7437 танков и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3783 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7951 единица специальной военной автомобильной техники.

запорожская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, су-25, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)