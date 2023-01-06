https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843266757.html
ВС России уничтожили более 40 украинских боевиков на Купянском направлении
ВС России уничтожили более 40 украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 06.01.2023
ВС России уничтожили более 40 украинских боевиков на Купянском направлении
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки, до введения режима прекращения огня, потерял убитыми и ранеными около 100 человек, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:17
2023-01-06T14:17
2023-01-06T14:39
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки, до введения режима прекращения огня, потерял убитыми и ранеными около 100 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в течение прошедших суток результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843269537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:17 06.01.2023 (обновлено: 14:39 06.01.2023)
ВС России уничтожили более 40 украинских боевиков на Купянском направлении
Российские силы уничтожили более 40 украинских военных на Купянском направлении