https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843266757.html

ВС России уничтожили более 40 украинских боевиков на Купянском направлении

ВС России уничтожили более 40 украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 06.01.2023

ВС России уничтожили более 40 украинских боевиков на Купянском направлении

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки, до введения режима прекращения огня, потерял убитыми и ранеными около 100 человек, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:17

2023-01-06T14:17

2023-01-06T14:39

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На Купянском и Красно-Лиманском направлениях Киев за сутки, до введения режима прекращения огня, потерял убитыми и ранеными около 100 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении в течение прошедших суток результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843269537.html

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)