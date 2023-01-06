https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843227978.html

Российские артиллеристы при помощи "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ

Российские артиллеристы при помощи "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.01.2023

Российские артиллеристы при помощи "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ

В распоряжении РИА Новости оказались кадры работы российской реактивной системы залпового огня "Град" в зоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T08:12

2023-01-06T08:12

2023-01-06T09:16

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

рсзо 9к51 "град"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843232131_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9660eee004908f8d3df86357bb7e861.jpg

ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались кадры работы российской реактивной системы залпового огня "Град" в зоне спецоперации на Украине. Разведка 1-й Славянской бригады заметила ротно-опорный пункт противника в одной из лесополос. После передачи данных решили применить "Град", чтобы поразить максимальную территорию оборонительной позиции. "Град" — 122-миллиметровая РСЗО, созданная в СССР. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы — до 20 километров. Несмотря на широкую площадь применения этого типа артиллерии, большая часть ракет приходится точно в цель. С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Точно в цель: кадры работы российского "Града" в зоне спецоперации В распоряжении РИА Новости оказались кадры работы российского "Града" в зоне спецоперации. Разведка 1-й Славянской бригады заметила ротно-опорный пункт противника в одной из лесополос, и после передачи данных было принято решение о применении "Града" для поражения максимальной территории оборонительной позиции. На кадрах видно, что большая часть ракет приходится ровно в цель. 2023-01-06T08:12 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо 9к51 "град"