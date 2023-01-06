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Российские артиллеристы при помощи "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/spetsoperatsiya-1843227978.html
Российские артиллеристы при помощи "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ
Российские артиллеристы при помощи "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.01.2023
Российские артиллеристы при помощи "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ
В распоряжении РИА Новости оказались кадры работы российской реактивной системы залпового огня "Град" в зоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T08:12
2023-01-06T09:16
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
рсзо 9к51 "град"
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались кадры работы российской реактивной системы залпового огня "Град" в зоне спецоперации на Украине. Разведка 1-й Славянской бригады заметила ротно-опорный пункт противника в одной из лесополос. После передачи данных решили применить "Град", чтобы поразить максимальную территорию оборонительной позиции. "Град" — 122-миллиметровая РСЗО, созданная в СССР. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы — до 20 километров. Несмотря на широкую площадь применения этого типа артиллерии, большая часть ракет приходится точно в цель. С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
донбасс
украина
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Точно в цель: кадры работы российского "Града" в зоне спецоперации
В распоряжении РИА Новости оказались кадры работы российского "Града" в зоне спецоперации. Разведка 1-й Славянской бригады заметила ротно-опорный пункт противника в одной из лесополос, и после передачи данных было принято решение о применении "Града" для поражения максимальной территории оборонительной позиции. На кадрах видно, что большая часть ракет приходится ровно в цель.
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безопасность, донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо 9к51 "град"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, РСЗО 9К51 "Град"
08:12 06.01.2023 (обновлено: 09:16 06.01.2023)
 
Российские артиллеристы при помощи "Града" уничтожили опорный пункт ВСУ

Опубликовано видео уничтожения опорного пункта украинских войск российским "Градом"

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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались кадры работы российской реактивной системы залпового огня "Град" в зоне спецоперации на Украине.
Разведка 1-й Славянской бригады заметила ротно-опорный пункт противника в одной из лесополос. После передачи данных решили применить "Град", чтобы поразить максимальную территорию оборонительной позиции.
"Град" — 122-миллиметровая РСЗО, созданная в СССР. Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы — до 20 километров. Несмотря на широкую площадь применения этого типа артиллерии, большая часть ракет приходится точно в цель.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРСЗО 9К51 "Град"
 
 
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