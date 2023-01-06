https://ria.ru/20230106/soglashenie-1843244278.html

Токио и Лондон заключат военное соглашение о взаимном доступе, пишут СМИ

Токио и Лондон заключат военное соглашение о взаимном доступе, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2023

Токио и Лондон заключат военное соглашение о взаимном доступе, пишут СМИ

Токио и Лондон готовятся к заключению соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности (Reciprocal Access Agreement, RAA) в связи с визитом... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:17

2023-01-06T11:17

2023-01-06T11:17

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япония

великобритания

токио

лондон

фумио кисида

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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Токио и Лондон готовятся к заключению соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности (Reciprocal Access Agreement, RAA) в связи с визитом премьер-министра Фумио Кисиды в Британию, сообщила газета "Иомиури". Согласования вступили в финальную стадию с тем, чтобы в ходе визита Кисиды в Британию 10-11 января лидеры могли подписать документ, облегчающий военные контакты двух стран. Если это состоится, Британия станет второй страной после Австралии, с которой у Японии заключено подобное соглашение. Соглашение облегчит проведение совместных учений, так как освободит участников от необходимости получения виз для временного пребывания в партнерской стране, облегчит ввоз боеприпасов. Ранее сообщалось также, что соглашение позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе. Он облегчит совместные учения и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Также газета пишет, что в декабре две страны, как ожидается, обнародуют детали партнерства по совместной разработке новых истребителей. Фумио Кисида в ходе европейского турне по странам-членам "семерки" планирует с 9 по 13 января посетить Францию, Италию, Британию, Канаду и США.

https://ria.ru/20230104/kisida-1843015291.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, великобритания, токио, лондон, фумио кисида