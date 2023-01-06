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Токио и Лондон заключат военное соглашение о взаимном доступе, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
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Токио и Лондон заключат военное соглашение о взаимном доступе, пишут СМИ
Токио и Лондон заключат военное соглашение о взаимном доступе, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2023
Токио и Лондон заключат военное соглашение о взаимном доступе, пишут СМИ
Токио и Лондон готовятся к заключению соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности (Reciprocal Access Agreement, RAA) в связи с визитом... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:17
2023-01-06T11:17
в мире
япония
великобритания
токио
лондон
фумио кисида
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Токио и Лондон готовятся к заключению соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности (Reciprocal Access Agreement, RAA) в связи с визитом премьер-министра Фумио Кисиды в Британию, сообщила газета "Иомиури". Согласования вступили в финальную стадию с тем, чтобы в ходе визита Кисиды в Британию 10-11 января лидеры могли подписать документ, облегчающий военные контакты двух стран. Если это состоится, Британия станет второй страной после Австралии, с которой у Японии заключено подобное соглашение. Соглашение облегчит проведение совместных учений, так как освободит участников от необходимости получения виз для временного пребывания в партнерской стране, облегчит ввоз боеприпасов. Ранее сообщалось также, что соглашение позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе. Он облегчит совместные учения и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Также газета пишет, что в декабре две страны, как ожидается, обнародуют детали партнерства по совместной разработке новых истребителей. Фумио Кисида в ходе европейского турне по странам-членам "семерки" планирует с 9 по 13 января посетить Францию, Италию, Британию, Канаду и США.
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в мире, япония, великобритания, токио, лондон, фумио кисида
В мире, Япония, Великобритания, Токио, Лондон, Фумио Кисида
11:17 06.01.2023
 
Токио и Лондон заключат военное соглашение о взаимном доступе, пишут СМИ

"Иомиури": Токио и Лондон готовятся к заключению соглашения о взаимном доступе по обороне

© AP Photo / Koji SasaharaВетераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Koji Sasahara
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Токио и Лондон готовятся к заключению соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности (Reciprocal Access Agreement, RAA) в связи с визитом премьер-министра Фумио Кисиды в Британию, сообщила газета "Иомиури".
Согласования вступили в финальную стадию с тем, чтобы в ходе визита Кисиды в Британию 10-11 января лидеры могли подписать документ, облегчающий военные контакты двух стран. Если это состоится, Британия станет второй страной после Австралии, с которой у Японии заключено подобное соглашение.
Соглашение облегчит проведение совместных учений, так как освободит участников от необходимости получения виз для временного пребывания в партнерской стране, облегчит ввоз боеприпасов.
Ранее сообщалось также, что соглашение позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе. Он облегчит совместные учения и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Также газета пишет, что в декабре две страны, как ожидается, обнародуют детали партнерства по совместной разработке новых истребителей.
Фумио Кисида в ходе европейского турне по странам-членам "семерки" планирует с 9 по 13 января посетить Францию, Италию, Британию, Канаду и США.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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В миреЯпонияВеликобританияТокиоЛондонФумио Кисида
 
 
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