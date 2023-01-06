https://ria.ru/20230106/sluzhby-1843242403.html
Городские службы Москвы продолжат усиленно работать на Рождество
Городские службы Москвы продолжат усиленно работать на Рождество - РИА Новости, 06.01.2023
Городские службы Москвы продолжат усиленно работать на Рождество
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, все системы жизнеобеспечения столицы функционируют штатно, сообщил журналистам заммэра столицы... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:02
2023-01-06T11:02
2023-01-06T11:02
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, все системы жизнеобеспечения столицы функционируют штатно, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме. Организована круглосуточная работа штаба комплекса городского хозяйства, дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, они работают штатно и в соответствии с действующими регламентами", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "В состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, которые готовы оперативно выехать на возможные происшествия. На период праздников сформированы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад и подготовлены 1,8 тысяч источников энергоснабжения", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что особое внимание уделяется уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий, задействуется необходимое количество коммунальной техники и рабочих.
https://ria.ru/20230106/moskva-1843229218.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Городские службы Москвы продолжат усиленно работать на Рождество
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме на Рождество
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, все системы жизнеобеспечения столицы функционируют штатно, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме. Организована круглосуточная работа штаба комплекса городского хозяйства, дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, они работают штатно и в соответствии с действующими регламентами", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, которые готовы оперативно выехать на возможные происшествия. На период праздников сформированы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад и подготовлены 1,8 тысяч источников энергоснабжения", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что особое внимание уделяется уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий, задействуется необходимое количество коммунальной техники и рабочих.