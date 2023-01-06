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В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 06.01.2023
В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T08:39
2023-01-06T08:39
2023-01-06T12:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. В начале нарушителя привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Занятие проституцией". Он явился в суд и признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил ему штраф в размере 1,5 тысячи рублей при максимальной санкции по данной статье в две тысячи рублей. Вскоре суд рассмотрел новый протокол в отношении гражданина. Он был составлен по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет". Как следует из текста постановления, пропаганда заключалась в публикации анкеты на сайте соответствующего содержания. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью. Гражданин признал вину в совершении данного административного правонарушения. "Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221231/udostovereniya-1842668541.html
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происшествия, москва
08:39 06.01.2023 (обновлено: 12:48 06.01.2023)
В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
В Москве мужчину за пропаганду нетрадиционных отношений оштрафовали на 100 тысяч рублей
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде.
В начале нарушителя привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Занятие проституцией". Он явился в суд и признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил ему штраф в размере 1,5 тысячи рублей при максимальной санкции по данной статье в две тысячи рублей.
Вскоре суд рассмотрел новый протокол в отношении гражданина. Он был составлен по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет".
Как следует из текста постановления, пропаганда заключалась в публикации анкеты на сайте соответствующего содержания. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью. Гражданин признал вину в совершении данного административного правонарушения.
"Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.