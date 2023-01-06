https://ria.ru/20230106/shtraf-1843230371.html

В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 06.01.2023

В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T08:39

2023-01-06T08:39

2023-01-06T12:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. В начале нарушителя привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Занятие проституцией". Он явился в суд и признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил ему штраф в размере 1,5 тысячи рублей при максимальной санкции по данной статье в две тысячи рублей. Вскоре суд рассмотрел новый протокол в отношении гражданина. Он был составлен по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет". Как следует из текста постановления, пропаганда заключалась в публикации анкеты на сайте соответствующего содержания. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью. Гражданин признал вину в совершении данного административного правонарушения. "Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221231/udostovereniya-1842668541.html

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происшествия, москва