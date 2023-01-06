Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230106/shtraf-1843230371.html
В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 06.01.2023
В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T08:39
2023-01-06T12:48
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде. В начале нарушителя привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Занятие проституцией". Он явился в суд и признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил ему штраф в размере 1,5 тысячи рублей при максимальной санкции по данной статье в две тысячи рублей. Вскоре суд рассмотрел новый протокол в отношении гражданина. Он был составлен по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет". Как следует из текста постановления, пропаганда заключалась в публикации анкеты на сайте соответствующего содержания. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью. Гражданин признал вину в совершении данного административного правонарушения. "Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221231/udostovereniya-1842668541.html
https://ria.ru/20221226/lgbt-1841535522.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
08:39 06.01.2023 (обновлено: 12:48 06.01.2023)
 
В Москве мужчину оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

В Москве мужчину за пропаганду нетрадиционных отношений оштрафовали на 100 тысяч рублей

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток судьи
Молоток судьи
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в суде.
В начале нарушителя привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Занятие проституцией". Он явился в суд и признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил ему штраф в размере 1,5 тысячи рублей при максимальной санкции по данной статье в две тысячи рублей.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 20:48
В России запретили давать прокатные лицензии пропагандирующим ЛГБТ фильмам
Вскоре суд рассмотрел новый протокол в отношении гражданина. Он был составлен по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет".
Как следует из текста постановления, пропаганда заключалась в публикации анкеты на сайте соответствующего содержания. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе и с обнаженной грудью. Гражданин признал вину в совершении данного административного правонарушения.
"Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 23:14
ЛГБТ-пропаганду внесли в перечень контента, запрещенного в интернете
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала