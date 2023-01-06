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США ввели санкции против руководства иранского производителя беспилотников

США ввели санкции против руководства иранского производителя беспилотников - РИА Новости, 06.01.2023

США ввели санкции против руководства иранского производителя беспилотников

США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя беспилотников, сообщает минфин. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T19:27

2023-01-06T19:27

2023-01-06T19:27

в мире

хосейн амир абдоллахиан

сергей лавров

мария захарова

россия

иран

тегеран (город)

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя беспилотников, сообщает минфин. Там отмечается, что санкции введены за якобы передачу беспилотников РФ, факт которой неоднократно отрицали в Москве и Тегеране. Санкции также введены против директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана, сообщает минфин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221225/sanktsii-1841175701.html

россия

иран

тегеран (город)

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в мире, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров, мария захарова, россия, иран, тегеран (город)