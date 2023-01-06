США ввели санкции против руководства иранского производителя беспилотников
Минфин США ввел санкции против руководства иранского производителя беспилотников
© Depositphotos.com / trekandshootЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© Depositphotos.com / trekandshoot
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя беспилотников, сообщает минфин.
"Управление по контролю за иностранными активами минфина вводит санкции против шести руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries, ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Санкции также введены против директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана, сообщает минфин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
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