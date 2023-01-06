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Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе из Москвы в Бухару - РИА Новости, 06.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230106/samolet-1843297730.html
Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе из Москвы в Бухару
Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе из Москвы в Бухару - РИА Новости, 06.01.2023
Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе из Москвы в Бухару
Российская авиакомпания Utair по техническим причинам заменила самолет на рейсе Москва — Бухара, 60 пассажиров не смогли вылететь из нехватки мест в лайнере... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:37
2023-01-06T18:44
в мире
москва
бухара
ютэйр
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boeing 767
туризм
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ТАШКЕНТ, 6 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания Utair по техническим причинам заменила самолет на рейсе Москва — Бухара, 60 пассажиров не смогли вылететь из нехватки мест в лайнере меньшей вместимости, сообщает в пятницу пресс-служба АО Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, из-за меньшей вместимости Boeing-737 оставшиеся 60 пассажиров будут отправлены на следующих рейсах 7 и 9 января. "Руководство международного аэропорта "Бухара" и представители авиаперевозчика совместно ведут оперативную работу по перебронированию авиабилетов, в первую очередь, для больных, трансферных пассажиров, женщин с детьми, пожилых людей и иностранных граждан", - отмечается в сообщении. В Uzbekistan airports заверили, что все задержавшиеся пассажиры будут размещены в гостинице и обеспечены бесплатным питанием.
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в мире, москва, бухара, ютэйр, boeing 737, boeing 767
В мире, Москва, Бухара, ЮТэйр, Boeing 737, Boeing 767, Туризм
18:37 06.01.2023 (обновлено: 18:44 06.01.2023)
 
Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе из Москвы в Бухару

Utair заменила самолет на рейсе из Москвы в Бухару, 60 пассажиров не смогли улететь

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания Utair по техническим причинам заменила самолет на рейсе Москва — Бухара, 60 пассажиров не смогли вылететь из нехватки мест в лайнере меньшей вместимости, сообщает в пятницу пресс-служба АО Uzbekistan airports.
"По техническим причинам рейс авиакомпании Utair UT807/808, следующий по маршруту Москва — Бухара — Москва, произвел замену воздушного судна с Boeing-767 на Boeing-737", - говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan airports.
По данным пресс-службы, из-за меньшей вместимости Boeing-737 оставшиеся 60 пассажиров будут отправлены на следующих рейсах 7 и 9 января.
"Руководство международного аэропорта "Бухара" и представители авиаперевозчика совместно ведут оперативную работу по перебронированию авиабилетов, в первую очередь, для больных, трансферных пассажиров, женщин с детьми, пожилых людей и иностранных граждан", - отмечается в сообщении.
В Uzbekistan airports заверили, что все задержавшиеся пассажиры будут размещены в гостинице и обеспечены бесплатным питанием.
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