https://ria.ru/20230106/samolet-1843297730.html

Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе из Москвы в Бухару

Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе из Москвы в Бухару - РИА Новости, 06.01.2023

Авиакомпания Utair заменила самолет на рейсе из Москвы в Бухару

Российская авиакомпания Utair по техническим причинам заменила самолет на рейсе Москва — Бухара, 60 пассажиров не смогли вылететь из нехватки мест в лайнере... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T18:37

2023-01-06T18:37

2023-01-06T18:44

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ТАШКЕНТ, 6 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания Utair по техническим причинам заменила самолет на рейсе Москва — Бухара, 60 пассажиров не смогли вылететь из нехватки мест в лайнере меньшей вместимости, сообщает в пятницу пресс-служба АО Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, из-за меньшей вместимости Boeing-737 оставшиеся 60 пассажиров будут отправлены на следующих рейсах 7 и 9 января. "Руководство международного аэропорта "Бухара" и представители авиаперевозчика совместно ведут оперативную работу по перебронированию авиабилетов, в первую очередь, для больных, трансферных пассажиров, женщин с детьми, пожилых людей и иностранных граждан", - отмечается в сообщении. В Uzbekistan airports заверили, что все задержавшиеся пассажиры будут размещены в гостинице и обеспечены бесплатным питанием.

https://ria.ru/20230106/samolet-1843241504.html

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в мире, москва, бухара, ютэйр, boeing 737, boeing 767