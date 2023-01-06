https://ria.ru/20230106/samolet-1843241504.html

Летевший в Таиланд самолет вернулся в аэропорт Новосибирска

Летевший в Таиланд самолет вернулся в аэропорт Новосибирска - РИА Новости, 06.01.2023

Летевший в Таиланд самолет вернулся в аэропорт Новосибирска

Вылетевший в Таиланд из Новосибирска самолет авиакомпании Azur air вынужден был вернуться обратно из-за повреждения лобового стекла, сообщает в пятницу... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T10:47

2023-01-06T10:47

2023-01-06T10:47

происшествия

новосибирск

таиланд

azur air

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 6 янв – РИА Новости. Вылетевший в Таиланд из Новосибирска самолет авиакомпании Azur air вынужден был вернуться обратно из-за повреждения лобового стекла, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня, около 07.00 (03.00 мск), в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Азур эйр", следовавшее по маршруту Новосибирск - Утапао (Таиланд). Причиной возврата в аэропорт вылета стало повреждение лобового стекла самолета", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что в аэропорту Новосибирска ожидают вылета 263 пассажира, из них 71 ребенок. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в период ожидания задержанного авиарейса. В свою очередь, Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России по факту возврата самолета в аэропорт вылета "по причине повреждения остекления кабины пилотов" проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

https://ria.ru/20230105/samolet-1843123443.html

https://ria.ru/20221230/samolet-1842389703.html

новосибирск

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, таиланд, azur air, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)