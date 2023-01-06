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Летевший в Таиланд самолет вернулся в аэропорт Новосибирска - РИА Новости, 06.01.2023
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Летевший в Таиланд самолет вернулся в аэропорт Новосибирска
Летевший в Таиланд самолет вернулся в аэропорт Новосибирска - РИА Новости, 06.01.2023
Летевший в Таиланд самолет вернулся в аэропорт Новосибирска
Вылетевший в Таиланд из Новосибирска самолет авиакомпании Azur air вынужден был вернуться обратно из-за повреждения лобового стекла, сообщает в пятницу... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:47
2023-01-06T10:47
происшествия
новосибирск
таиланд
azur air
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 6 янв – РИА Новости. Вылетевший в Таиланд из Новосибирска самолет авиакомпании Azur air вынужден был вернуться обратно из-за повреждения лобового стекла, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня, около 07.00 (03.00 мск), в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Азур эйр", следовавшее по маршруту Новосибирск - Утапао (Таиланд). Причиной возврата в аэропорт вылета стало повреждение лобового стекла самолета", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что в аэропорту Новосибирска ожидают вылета 263 пассажира, из них 71 ребенок. Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в период ожидания задержанного авиарейса. В свою очередь, Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России по факту возврата самолета в аэропорт вылета "по причине повреждения остекления кабины пилотов" проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).
https://ria.ru/20230105/samolet-1843123443.html
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происшествия, новосибирск, таиланд, azur air, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Таиланд, Azur Air, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
10:47 06.01.2023
 
Летевший в Таиланд самолет вернулся в аэропорт Новосибирска

Летевший в Таиланд самолет вернулся в Новосибирск из-за повреждения лобового стекла

© РИА Новости / Александр Тарасенков / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 янв – РИА Новости. Вылетевший в Таиланд из Новосибирска самолет авиакомпании Azur air вынужден был вернуться обратно из-за повреждения лобового стекла, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня, около 07.00 (03.00 мск), в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Азур эйр", следовавшее по маршруту Новосибирск - Утапао (Таиланд). Причиной возврата в аэропорт вылета стало повреждение лобового стекла самолета", - говорится в сообщении.
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В надзорном ведомстве уточнили, что в аэропорту Новосибирска ожидают вылета 263 пассажира, из них 71 ребенок.
Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в период ожидания задержанного авиарейса.
В свою очередь, Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России по факту возврата самолета в аэропорт вылета "по причине повреждения остекления кабины пилотов" проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).
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ПроисшествияНовосибирскТаиландAzur AirЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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