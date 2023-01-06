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Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством - РИА Новости, 06.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843271468.html
Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством
Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством - РИА Новости, 06.01.2023
Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством
Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:51
2023-01-06T14:51
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
римско-католическая церковь
иисус христос
рождество христово
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ВАТИКАН, 6 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. "Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца по случаю праздника Богоявления, которое сегодня отмечает Римско-католическая церковь. Ранее в пятницу папа Франциск возглавил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника Богоявления. Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). До IV века этот праздник отмечался христианами 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, Русская православная церковь стала отмечать Рождество 7 января.
https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843223707.html
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франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, римско-католическая церковь, иисус христос, рождество христово
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Иисус Христос, Рождество Христово
14:51 06.01.2023
 
Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством

Папа римский поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим Рождеством

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане
Папа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане . Архивное фото
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ВАТИКАН, 6 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова.
"Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца по случаю праздника Богоявления, которое сегодня отмечает Римско-католическая церковь.
Ранее в пятницу папа Франциск возглавил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника Богоявления.
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).
До IV века этот праздник отмечался христианами 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, Русская православная церковь стала отмечать Рождество 7 января.
Рождество - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
07:13
Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Русская православная церковьРимско-католическая церковьИисус ХристосРождество Христово
 
 
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