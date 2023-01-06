Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством
Папа римский поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим Рождеством
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане . Архивное фото
ВАТИКАН, 6 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова.
"Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца по случаю праздника Богоявления, которое сегодня отмечает Римско-католическая церковь.
Ранее в пятницу папа Франциск возглавил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника Богоявления.
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).
До IV века этот праздник отмечался христианами 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, Русская православная церковь стала отмечать Рождество 7 января.