https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843271468.html

Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством

Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством - РИА Новости, 06.01.2023

Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с наступающим Рождеством

Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:51

2023-01-06T14:51

2023-01-06T14:51

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

римско-католическая церковь

иисус христос

рождество христово

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ВАТИКАН, 6 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова. "Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа", - сказал понтифик, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца по случаю праздника Богоявления, которое сегодня отмечает Римско-католическая церковь. Ранее в пятницу папа Франциск возглавил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю праздника Богоявления. Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю). До IV века этот праздник отмечался христианами 6 января, был совмещен с Крещением Господним и назывался Богоявлением. В IV веке дату празднования перенесли на 25 декабря, а после 1918 года, когда наша страна перешла с юлианского календаря на григорианский, Русская православная церковь стала отмечать Рождество 7 января.

https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843223707.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, римско-католическая церковь, иисус христос, рождество христово