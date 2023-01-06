https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843229181.html
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2023
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T23:00
2023-01-06T23:00
2023-01-06T23:07
религия
рождество христово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843306729_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_f7f160fbebb3ab54a7166b2b814d45c4.jpg
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843306729_31:0:564:400_1920x0_80_0_0_55ba307422120423588ec2e6923959ed.jpg
LIVE: Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя_6 января
LIVE: Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя_6 января
2023-01-06T23:00
true
PT137M26S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, рождество христово
Религия, Рождество Христово
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
2023-01-06T23:00
true
PT137M26S
23:00 06.01.2023 (обновлено: 23:07 06.01.2023)
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя.