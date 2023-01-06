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Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230106/rozhdestvo-1843229181.html
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.01.2023
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя. РИА Новости, 06.01.2023
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религия
рождество христово
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя_6 января
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видео, рождество христово
Религия, Рождество Христово
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
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23:00 06.01.2023 (обновлено: 23:07 06.01.2023)
 

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
 
РелигияРождество Христово
 
 
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