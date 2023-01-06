https://ria.ru/20230106/reznikov-1843313801.html

Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО

Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО - РИА Новости, 06.01.2023

Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО

Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T22:03

2023-01-06T22:03

2023-01-06T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

россия

украина

нато

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников."Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал он.По словам главы военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что "он, как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад".О том, что НАТО развязывает конфликт на Украине, неоднократно говорили в Москве. Так, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что альянс предпочитает воевать до последнего украинца.Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что Запад использует народ Украины для раскола и ослабления России, но Москва никогда этого не допустит.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230106/melnik-1843311265.html

https://ria.ru/20230106/ukraina-1843282049.html

https://ria.ru/20230106/zelenskiy-1843301639.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, алексей резников, россия, украина, нато