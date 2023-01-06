22:03 06.01.2023 (обновлено: 23:59 06.01.2023)
Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО
Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ на Украине выполняют миссию НАТО
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров
Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал он.
По словам главы военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что "он, как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад".
О том, что НАТО развязывает конфликт на Украине, неоднократно говорили в Москве. Так, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что альянс предпочитает воевать до последнего украинца.
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что Запад использует народ Украины для раскола и ослабления России, но Москва никогда этого не допустит.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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