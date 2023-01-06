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Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/reznikov-1843313801.html
Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО
Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО - РИА Новости, 06.01.2023
Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО
Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T22:03
2023-01-06T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
россия
украина
нато
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников."Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал он.По словам главы военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что "он, как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад".О том, что НАТО развязывает конфликт на Украине, неоднократно говорили в Москве. Так, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что альянс предпочитает воевать до последнего украинца.Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что Запад использует народ Украины для раскола и ослабления России, но Москва никогда этого не допустит.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230106/melnik-1843311265.html
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843282049.html
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Кирилл Иванников
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в мире, алексей резников, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Россия, Украина, НАТО
22:03 06.01.2023 (обновлено: 23:59 06.01.2023)
 
Глава Минобороны Украины признался в выполнении миссии НАТО

Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ на Украине выполняют миссию НАТО

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров
Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинские солдаты выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией, заявил в интервью телеканалу "1+1" министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — сказал он.
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О том, что НАТО развязывает конфликт на Украине, неоднократно говорили в Москве. Так, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что альянс предпочитает воевать до последнего украинца.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковРоссияУкраинаНАТО
 
 
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