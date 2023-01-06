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Названы страны, которые сильнее всего сократили международные резервы - РИА Новости, 06.01.2023
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Названы страны, которые сильнее всего сократили международные резервы
Названы страны, которые сильнее всего сократили международные резервы - РИА Новости, 06.01.2023
Названы страны, которые сильнее всего сократили международные резервы
За десять месяцев 2022 года больше всего международных резервов потеряла Швейцария, подсчитало РИА Новости по данным национальных центробанков. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T09:00
2023-01-06T14:17
экономика
швейцария
китай
япония
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. За десять месяцев 2022 года больше всего международных резервов потеряла Швейцария, подсчитало РИА Новости по данным национальных центробанков.Так, с января по октябрь швейцарские резервы в денежном выражении сократились на 226,6 миллиарда долларов, так что страна выбыла из списка триллионеров. На втором месте по потерям оказался Китай, чьи резервы уменьшились на 211,5 миллиарда долларов, а на третьем — Япония, обедневшая на 211,2 миллиарда. Международные активы Сингапура похудели на 135,6 миллиарда долларов, а Индии — на 102,5 миллиарда.Следом, на шестом месте, расположилась Россия, потерявшая 83,4 миллиарда долларов. За нeй идут Гонконг (минус 79,7 миллиарда), Южная Корея (минус 49,1 миллиарда), Таиланд (минус 44,1 миллиарда) и Великобритания (минус 42,9 миллиарда долларов). Чехия сожгла международные резервы на 41,7 миллиарда долларов, Бразилия — на 36,7 миллиарда, Израиль — на 24,4 миллиарда, Германия — на 23,9 миллиарда, Италия — на 20,8 миллиарда, Франция — на 19,2 миллиарда, а США — на 18,7 миллиарда долларов. В процентном выражении самое серьезное снижение резервов зафиксировали в Шри-Ланке (минус 46%) и Пакистане (минус 43%). Активы Новой Зеландии потеряли 38%, Монголии — 36%, Сингапура — 32%, Панамы — 31%. Резервы Чили усохли на 26%, а Чехии, Греции и Маврикия — на 24%. Швейцария потеряла 20% резервов, Китай — шесть, Япония — 15, а Россия — 13%. При этом нарастить резервы смогли только 15 из исследуемых экономик, но никому не удалось пополнить их больше чем на десять миллиардов долларов. Наиболее существенный прирост отмечен лишь в Саудовской Аравии (7,8 миллиарда долларов), Турции (2,3 миллиарда), Катаре (1,9 миллиарда) и Южной Африке (1,1 миллиарда долларов). Исследование проводилось на основе информации центральных банков ста экономик мира, которые по состоянию на середину декабря 2022 года опубликовали данные за октябрь.
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экономика, швейцария, китай, япония
Экономика, Швейцария, Китай, Япония
09:00 06.01.2023 (обновлено: 14:17 06.01.2023)
 
Названы страны, которые сильнее всего сократили международные резервы

Швейцария и Китай сильнее всего сократили свои международные резервы в прошлом году

© Fotolia / kkolosovМонеты и купюры разных стран
Монеты и купюры разных стран - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Fotolia / kkolosov
Монеты и купюры разных стран. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. За десять месяцев 2022 года больше всего международных резервов потеряла Швейцария, подсчитало РИА Новости по данным национальных центробанков.
Так, с января по октябрь швейцарские резервы в денежном выражении сократились на 226,6 миллиарда долларов, так что страна выбыла из списка триллионеров. На втором месте по потерям оказался Китай, чьи резервы уменьшились на 211,5 миллиарда долларов, а на третьем — Япония, обедневшая на 211,2 миллиарда. Международные активы Сингапура похудели на 135,6 миллиарда долларов, а Индии — на 102,5 миллиарда.
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Следом, на шестом месте, расположилась Россия, потерявшая 83,4 миллиарда долларов. За нeй идут Гонконг (минус 79,7 миллиарда), Южная Корея (минус 49,1 миллиарда), Таиланд (минус 44,1 миллиарда) и Великобритания (минус 42,9 миллиарда долларов).
Чехия сожгла международные резервы на 41,7 миллиарда долларов, Бразилия — на 36,7 миллиарда, Израиль — на 24,4 миллиарда, Германия — на 23,9 миллиарда, Италия — на 20,8 миллиарда, Франция — на 19,2 миллиарда, а США — на 18,7 миллиарда долларов.
В процентном выражении самое серьезное снижение резервов зафиксировали в Шри-Ланке (минус 46%) и Пакистане (минус 43%). Активы Новой Зеландии потеряли 38%, Монголии — 36%, Сингапура — 32%, Панамы — 31%. Резервы Чили усохли на 26%, а Чехии, Греции и Маврикия — на 24%.
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Швейцария потеряла 20% резервов, Китай — шесть, Япония — 15, а Россия — 13%.
При этом нарастить резервы смогли только 15 из исследуемых экономик, но никому не удалось пополнить их больше чем на десять миллиардов долларов. Наиболее существенный прирост отмечен лишь в Саудовской Аравии (7,8 миллиарда долларов), Турции (2,3 миллиарда), Катаре (1,9 миллиарда) и Южной Африке (1,1 миллиарда долларов).
Исследование проводилось на основе информации центральных банков ста экономик мира, которые по состоянию на середину декабря 2022 года опубликовали данные за октябрь.
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