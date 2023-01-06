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В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец

В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец - РИА Новости, 06.01.2023

В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец

Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика, который упал в канализационный колодец в Ульяновске, сообщила пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:54

2023-01-06T16:54

2023-01-06T16:54

происшествия

ульяновск

ульяновская область

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САМАРА, 6 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика, который упал в канализационный колодец в Ульяновске, сообщила пресс-служба СУСК по региону. По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 5 января в Железнодорожном районе города, восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец и скончался. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка", - говорится в сообщении. По факту гибели ребенка проверку также начала прокуратура Железнодорожного района Ульяновска.

https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html

ульяновск

ульяновская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ульяновск, ульяновская область