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В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец
В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец - РИА Новости, 06.01.2023
В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец
Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика, который упал в канализационный колодец в Ульяновске, сообщила пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:54
2023-01-06T16:54
2023-01-06T16:54
происшествия
ульяновск
ульяновская область
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САМАРА, 6 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика, который упал в канализационный колодец в Ульяновске, сообщила пресс-служба СУСК по региону. По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 5 января в Железнодорожном районе города, восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец и скончался. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка", - говорится в сообщении. По факту гибели ребенка проверку также начала прокуратура Железнодорожного района Ульяновска.
https://ria.ru/20230106/dtp-1843276799.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область
В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец
В Ульяновске СК возбудил дело после гибели восьмилетнего мальчика, который упал в колодец