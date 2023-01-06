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В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец - РИА Новости, 06.01.2023
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В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец
В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец - РИА Новости, 06.01.2023
В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец
Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика, который упал в канализационный колодец в Ульяновске, сообщила пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:54
2023-01-06T16:54
происшествия
ульяновск
ульяновская область
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САМАРА, 6 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика, который упал в канализационный колодец в Ульяновске, сообщила пресс-служба СУСК по региону. По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 5 января в Железнодорожном районе города, восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец и скончался. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка", - говорится в сообщении. По факту гибели ребенка проверку также начала прокуратура Железнодорожного района Ульяновска.
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происшествия, ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область
16:54 06.01.2023
 
В Ульяновске восьмилетний ребенок погиб, упав в колодец

В Ульяновске СК возбудил дело после гибели восьмилетнего мальчика, который упал в колодец

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика, который упал в канализационный колодец в Ульяновске, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 5 января в Железнодорожном районе города, восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец и скончался.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка", - говорится в сообщении.
По факту гибели ребенка проверку также начала прокуратура Железнодорожного района Ульяновска.
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