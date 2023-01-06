22:57 06.01.2023 (обновлено: 23:27 06.01.2023)
Пентагон: Киев сможет интегрировать RIM-7 Sea Sparrow в советские системы
Пентагон: Украина сможет интегрировать ракеты RIM-7 Sea Sparrow в советские системы
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class William SykesАмериканская ракета RIM-7 Sea Sparrow
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class William Sykes
Американская ракета RIM-7 Sea Sparrow. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Украина сможет интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в системы советского образца, заявила заместитель министра обороны США Лаура Купер.
"RIM-7 могут быть интегрированы в украинские системы советских времен", - сообщила Купер на брифинге.
По ее словам, RIM-7 планируется интегрировать в работу зенитно-ракетных комплексов "Бук", с которым украинская армия хорошо знакома.
Ранее сообщалось, что в новый пакет помощи США войдут ракеты RIM-7, Пентагон не уточняет в каком количестве они будут переданы.
Кроме того, Купер добавила, что в США посчитали своевременным именно сейчас передать Киеву БМП. Как отметила она, Пентагон рассчитывает, что передачей БМП Bradley Украина сможет "изменить динамику на поле боя".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.