https://ria.ru/20230106/rakety-1843317488.html

Пентагон: Киев сможет интегрировать RIM-7 Sea Sparrow в советские системы

Пентагон: Киев сможет интегрировать RIM-7 Sea Sparrow в советские системы - РИА Новости, 06.01.2023

Пентагон: Киев сможет интегрировать RIM-7 Sea Sparrow в советские системы

Украина сможет интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в системы советского образца, заявила заместитель министра обороны США Лаура Купер. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T22:57

2023-01-06T22:57

2023-01-06T23:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

сша

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Украина сможет интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в системы советского образца, заявила заместитель министра обороны США Лаура Купер.По ее словам, RIM-7 планируется интегрировать в работу зенитно-ракетных комплексов "Бук", с которым украинская армия хорошо знакома.Ранее сообщалось, что в новый пакет помощи США войдут ракеты RIM-7, Пентагон не уточняет в каком количестве они будут переданы.Кроме того, Купер добавила, что в США посчитали своевременным именно сейчас передать Киеву БМП. Как отметила она, Пентагон рассчитывает, что передачей БМП Bradley Украина сможет "изменить динамику на поле боя".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230106/pomosch-1843312826.html

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россия

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато