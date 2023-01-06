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Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230106/putin-1843210543.html
Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь
Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023
Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь
Президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь, сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T00:25
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владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
московская область (подмосковье)
религия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь, сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков также говорил, Путин традиционно посещает службу, так будет и в этом году. Глава государства часто отправляется в один из российских регионов на службу в храм, несколько раз встречал рождество в Ново-Огарево в Подмосковье.
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, московская область (подмосковье)
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Московская область (Подмосковье), Религия
00:25 06.01.2023 (обновлено: 01:45 06.01.2023)
 
Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь

Песков заявил, что Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь, сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков также говорил, Путин традиционно посещает службу, так будет и в этом году.
Глава государства часто отправляется в один из российских регионов на службу в храм, несколько раз встречал рождество в Ново-Огарево в Подмосковье.
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РелигияВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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