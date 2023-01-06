https://ria.ru/20230106/putin-1843210543.html

Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь

Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023

Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь

Президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь, сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T00:25

2023-01-06T00:25

2023-01-06T01:45

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

московская область (подмосковье)

религия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь, сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков также говорил, Путин традиционно посещает службу, так будет и в этом году. Глава государства часто отправляется в один из российских регионов на службу в храм, несколько раз встречал рождество в Ново-Огарево в Подмосковье.

https://ria.ru/20230105/rozhdestvo-1843195800.html

россия

московская область (подмосковье)

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2023

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, московская область (подмосковье)