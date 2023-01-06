https://ria.ru/20230106/putin-1843210543.html
Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь
Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2023
Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь
Президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь, сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T00:25
2023-01-06T00:25
2023-01-06T01:45
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
московская область (подмосковье)
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/79/1557017949_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_b7861f8c239eb30e2fc5b7b12c65171d.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь, сообщал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков также говорил, Путин традиционно посещает службу, так будет и в этом году. Глава государства часто отправляется в один из российских регионов на службу в храм, несколько раз встречал рождество в Ново-Огарево в Подмосковье.
https://ria.ru/20230105/rozhdestvo-1843195800.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/79/1557017949_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_04458ee5c492a7eb5bfe130858031504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, московская область (подмосковье)
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Московская область (Подмосковье), Религия
00:25 06.01.2023 (обновлено: 01:45 06.01.2023)
Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь
Песков заявил, что Владимир Путин традиционно посетит богослужение в рождественскую ночь