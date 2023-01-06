16:23 06.01.2023 (обновлено: 16:40 06.01.2023)
Пушков словами Меркель описал политику Запада
Сенатор Пушков описал словами экс-канцлера Германии Меркель политику Запада
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Важнейший урок 2022 года состоит в том, что политика в итоге всегда господствует над экономикой, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"В силу этого неверно рассматривать газовые, нефтяные и прочие торгово-экономические связи, сколь бы важными они ни были, как гарантию от эскалации военно-политического конфликта, если сумма противоречий такова, что ведет дело к крупномасштабной политической конфронтации", — сказал он.
В качестве подтверждения сенатор привел слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей несколько лет назад: "Политика важнее экономики".
Так, по мнению Пушкова, полутриллионный товарооборот между США и Китаем может затормозить, но не предотвратить военное столкновение между ними.
"Острый кризис вокруг Тайваня возникнет при отказе обеих сторон отступить от своих противоречащих друг другу политических доктрин", — написал сенатор.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Так, по мнению Пушкова, полутриллионный товарооборот между США и Китаем может затормозить, но не предотвратить военное столкновение между ними.
"Острый кризис вокруг Тайваня возникнет при отказе обеих сторон отступить от своих противоречащих друг другу политических доктрин", — написал сенатор.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.