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Пушков словами Меркель описал политику Запада - РИА Новости, 06.01.2023
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Пушков словами Меркель описал политику Запада
Пушков словами Меркель описал политику Запада - РИА Новости, 06.01.2023
Пушков словами Меркель описал политику Запада
Важнейший урок 2022 года состоит в том, что политика в итоге всегда господствует над экономикой, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:23
2023-01-06T16:40
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Важнейший урок 2022 года состоит в том, что политика в итоге всегда господствует над экономикой, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."В силу этого неверно рассматривать газовые, нефтяные и прочие торгово-экономические связи, сколь бы важными они ни были, как гарантию от эскалации военно-политического конфликта, если сумма противоречий такова, что ведет дело к крупномасштабной политической конфронтации", — сказал он.В качестве подтверждения сенатор привел слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей несколько лет назад: "Политика важнее экономики".Так, по мнению Пушкова, полутриллионный товарооборот между США и Китаем может затормозить, но не предотвратить военное столкновение между ними."Острый кризис вокруг Тайваня возникнет при отказе обеих сторон отступить от своих противоречащих друг другу политических доктрин", — написал сенатор.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, алексей пушков, ангела меркель, сша, германия
В мире, Алексей Пушков, Ангела Меркель, США, Германия
16:23 06.01.2023 (обновлено: 16:40 06.01.2023)
 
Пушков словами Меркель описал политику Запада

Сенатор Пушков описал словами экс-канцлера Германии Меркель политику Запада

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Важнейший урок 2022 года состоит в том, что политика в итоге всегда господствует над экономикой, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"В силу этого неверно рассматривать газовые, нефтяные и прочие торгово-экономические связи, сколь бы важными они ни были, как гарантию от эскалации военно-политического конфликта, если сумма противоречий такова, что ведет дело к крупномасштабной политической конфронтации", — сказал он.
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В качестве подтверждения сенатор привел слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей несколько лет назад: "Политика важнее экономики".

Так, по мнению Пушкова, полутриллионный товарооборот между США и Китаем может затормозить, но не предотвратить военное столкновение между ними.

"Острый кризис вокруг Тайваня возникнет при отказе обеих сторон отступить от своих противоречащих друг другу политических доктрин", — написал сенатор.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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