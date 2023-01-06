https://ria.ru/20230106/pushkov-1843283467.html

Пушков словами Меркель описал политику Запада

Пушков словами Меркель описал политику Запада - РИА Новости, 06.01.2023

Пушков словами Меркель описал политику Запада

Важнейший урок 2022 года состоит в том, что политика в итоге всегда господствует над экономикой, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:23

2023-01-06T16:23

2023-01-06T16:40

в мире

алексей пушков

ангела меркель

сша

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Важнейший урок 2022 года состоит в том, что политика в итоге всегда господствует над экономикой, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."В силу этого неверно рассматривать газовые, нефтяные и прочие торгово-экономические связи, сколь бы важными они ни были, как гарантию от эскалации военно-политического конфликта, если сумма противоречий такова, что ведет дело к крупномасштабной политической конфронтации", — сказал он.В качестве подтверждения сенатор привел слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей несколько лет назад: "Политика важнее экономики".Так, по мнению Пушкова, полутриллионный товарооборот между США и Китаем может затормозить, но не предотвратить военное столкновение между ними."Острый кризис вокруг Тайваня возникнет при отказе обеих сторон отступить от своих противоречащих друг другу политических доктрин", — написал сенатор.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20230104/sanktsii-1843005722.html

https://ria.ru/20230105/sanktsii-1843105175.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей пушков, ангела меркель, сша, германия