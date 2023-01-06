https://ria.ru/20230106/prigovor-1843281131.html

Верховный суд Белоруссии не изменил приговор по делу журналистов БелаПАН

Верховный суд Белоруссии не изменил приговор по делу журналистов БелаПАН - РИА Новости, 06.01.2023

Верховный суд Белоруссии не изменил приговор по делу журналистов БелаПАН

Приговор по делу журналистов БелаПАН оставлен без изменения, сообщила пресс-служба Верховного суда Белоруссии. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:01

2023-01-06T16:01

2023-01-06T16:01

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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Приговор по делу журналистов БелаПАН оставлен без изменения, сообщила пресс-служба Верховного суда Белоруссии. В пятницу Верховный суд республики рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело журналистов белорусского частного агентства БелаПАН, ранее приговоренных к лишению свободы на сроки до 14 лет. Среди уголовных статей, по которым было возбуждено дело, создание экстремистского формирования, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, а также уклонение от уплаты налогов и измена государству. "(В пятницу - ред.) 6 января 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 6 октября 2022 года по уголовному делу в отношении Александрова А.В., Злобиной И.В., Новожилова Д.В., Левшиной И.О. в части назначенного наказания оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда в пятницу. Шестого октября 2022 года Минский областной суд признал виновными Александрова и Новожилова в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Александрова и Злобину - в оказании помощи иностранной организации и ее представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда нацбезопасности (измене государству), а также в подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, Александров, Новожилов, Левшина были признаны виновными в создании и руководстве экстремистским формированием. Левшина была приговорена к четырем годам колонии, Новожилов – к шести годам, Злобина – к девяти годам, Александров – к 14. К рассмотрению уголовного дела БелаПАН в закрытом формате Минский областной суд приступил 6 июня. Обвиняемыми проходили директор и главный редактор агентства Левшина, бывший директор Новожилов, медиаменеджер Александров, который с 2014 по 2018 год работал замдиректора этого СМИ, а потом был его внештатным консультантом. Кроме того, фигурантом дела стала девушка Александрова Злобина. Все они находились под стражей. Информационная компания БелаПАН была создана в 1991 году. В ноябре прошлого года БелаПАН и его сайт были признаны в Белоруссии экстремистским формированием и включены в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности, который публикуется на сайте МВД республики.

https://ria.ru/20230105/zakon-1843194063.html

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в мире, справки, белоруссия, минский областной суд