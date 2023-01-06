https://ria.ru/20230106/prekraschenie-1843287276.html

Замгенсека ООН приветствовал прекращение огня Россией

Замгенсека ООН приветствовал прекращение огня Россией - РИА Новости, 06.01.2023

Замгенсека ООН приветствовал прекращение огня Россией

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал прекращение огня со стороны России на Рождество - это позволит направить гумконвой туда,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:52

2023-01-06T16:52

2023-01-06T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

мартин гриффитс

россия

украина

оон

рождество христово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781688588_0:3:3157:1778_1920x0_80_0_0_23322ccacbf35ff44a95930766ab02fa.jpg

ООН, 6 янв - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал прекращение огня со стороны России на Рождество - это позволит направить гумконвой туда, куда раньше гуманитарщики не могли добраться. "Объявление Российской Федерацией о 36-часовом прекращении огня, начинающемся с полудня на Украине, является долгожданной новостью", - написал Гриффитс в Twitter. По его словам, прекращение огня даст возможность направить гумконвой людям, до которых ООН не могла добраться из-за ожесточенных боев.

https://ria.ru/20230106/peremirie-1843241726.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мартин гриффитс, россия, украина, оон, рождество христово