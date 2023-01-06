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Замгенсека ООН приветствовал прекращение огня Россией - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/prekraschenie-1843287276.html
Замгенсека ООН приветствовал прекращение огня Россией
Замгенсека ООН приветствовал прекращение огня Россией - РИА Новости, 06.01.2023
Замгенсека ООН приветствовал прекращение огня Россией
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал прекращение огня со стороны России на Рождество - это позволит направить гумконвой туда,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:52
2023-01-06T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
мартин гриффитс
россия
украина
оон
рождество христово
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ООН, 6 янв - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал прекращение огня со стороны России на Рождество - это позволит направить гумконвой туда, куда раньше гуманитарщики не могли добраться. "Объявление Российской Федерацией о 36-часовом прекращении огня, начинающемся с полудня на Украине, является долгожданной новостью", - написал Гриффитс в Twitter. По его словам, прекращение огня даст возможность направить гумконвой людям, до которых ООН не могла добраться из-за ожесточенных боев.
https://ria.ru/20230106/peremirie-1843241726.html
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в мире, мартин гриффитс, россия, украина, оон, рождество христово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мартин Гриффитс, Россия, Украина, ООН, Рождество Христово
16:52 06.01.2023
 
Замгенсека ООН приветствовал прекращение огня Россией

Замгенсека ООН Гриффитс позитивно оценил прекращение огня со стороны России на Рождество

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс
Заместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель председателя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 янв - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал прекращение огня со стороны России на Рождество - это позволит направить гумконвой туда, куда раньше гуманитарщики не могли добраться.
"Объявление Российской Федерацией о 36-часовом прекращении огня, начинающемся с полудня на Украине, является долгожданной новостью", - написал Гриффитс в Twitter.
По его словам, прекращение огня даст возможность направить гумконвой людям, до которых ООН не могла добраться из-за ожесточенных боев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 10:52Специальная военная операция на Украине
Медведев прокомментировал отказ Киева от рождественского перемирия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМартин ГриффитсРоссияУкраинаООНРождество Христово
 
 
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