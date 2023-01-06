https://ria.ru/20230106/prekraschenie-1843265527.html
В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января
В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января - РИА Новости, 06.01.2023
В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января
Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне специальной военной операции, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:12
2023-01-06T14:12
2023-01-06T14:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В соответствии с поручением президента Российской Федерации и указаниями министра обороны Российской Федерации в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230106/obstrel-1843261414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:12 06.01.2023 (обновлено: 14:22 06.01.2023)
В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января
В соответствии с поручением Путина в районе спецоперации действует режим прекращения огня