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В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/prekraschenie-1843265527.html
В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января
В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января - РИА Новости, 06.01.2023
В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января
Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне специальной военной операции, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:12
2023-01-06T14:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В соответствии с поручением президента Российской Федерации и указаниями министра обороны Российской Федерации в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - сказали в ведомстве.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:12 06.01.2023 (обновлено: 14:22 06.01.2023)
 
В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января

В соответствии с поручением Путина в районе спецоперации действует режим прекращения огня

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ на Запорожском направлении
Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации и указаниями министра обороны Российской Федерации в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - сказали в ведомстве.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
13:43Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк еще тремя снарядами натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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