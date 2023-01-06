https://ria.ru/20230106/prekraschenie-1843265527.html

В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января

В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января - РИА Новости, 06.01.2023

В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января

Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне специальной военной операции, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:12

2023-01-06T14:12

2023-01-06T14:22

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ объявили с 12.00 мск 6 января на 36 часов режим прекращения огня по всему фронту в зоне специальной военной операции, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В соответствии с поручением президента Российской Федерации и указаниями министра обороны Российской Федерации в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230106/obstrel-1843261414.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)