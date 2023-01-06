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Украинские войска на Донецком направлении потеряли 80 военных за сутки - РИА Новости, 06.01.2023
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Украинские войска на Донецком направлении потеряли 80 военных за сутки
Украинские войска на Донецком направлении потеряли 80 военных за сутки - РИА Новости, 06.01.2023
Украинские войска на Донецком направлении потеряли 80 военных за сутки
На Донецком направлении в ходе наступательных действий ВС РФ за сутки украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 80 военнослужащих и 10 единиц техники,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:20
2023-01-06T14:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На Донецком направлении в ходе наступательных действий ВС РФ за сутки украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 80 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени до введения режима прекращения огня."На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в Минобороны.
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россия, украина, безопасность, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, В мире, Вооруженные силы Украины
14:20 06.01.2023 (обновлено: 14:22 06.01.2023)
 
Украинские войска на Донецком направлении потеряли 80 военных за сутки

Минобороны: ВС России на Донецком направлении поразили 80 военных, два танка и три БТР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На Донецком направлении в ходе наступательных действий ВС РФ за сутки украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 80 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени до введения режима прекращения огня.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в Минобороны.
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