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Украинские войска на Донецком направлении потеряли 80 военных за сутки

Украинские войска на Донецком направлении потеряли 80 военных за сутки - РИА Новости, 06.01.2023

Украинские войска на Донецком направлении потеряли 80 военных за сутки

На Донецком направлении в ходе наступательных действий ВС РФ за сутки украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 80 военнослужащих и 10 единиц техники,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:20

2023-01-06T14:20

2023-01-06T14:22

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На Донецком направлении в ходе наступательных действий ВС РФ за сутки украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 80 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.Данные Минобороны предоставлены за прошедшие сутки по состоянию на 11.00 пятницы по московскому времени до введения режима прекращения огня."На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей", - уточнили в Минобороны.

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россия, украина, безопасность, в мире, вооруженные силы украины