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ВСУ за сутки потеряли в ДНР примерно роту бойцов, гаубицу и технику - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/poteri-1843240394.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР примерно роту бойцов, гаубицу и технику
ВСУ за сутки потеряли в ДНР примерно роту бойцов, гаубицу и технику - РИА Новости, 06.01.2023
ВСУ за сутки потеряли в ДНР примерно роту бойцов, гаубицу и технику
За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях примерно роту военнослужащих, гаубицу и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:22
2023-01-06T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях примерно роту военнослужащих, гаубицу и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица (Д-30), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава", — говорится в публикации. Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в более чем 50 человек, 122-миллиметровую САУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, шесть бронемашин и автомобилей и два беспилотника.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
10:22 06.01.2023 (обновлено: 11:35 06.01.2023)
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР примерно роту бойцов, гаубицу и технику

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении боевой техники и порядка роты военных ВСУ

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие ВСУ везут раненого солдата
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие ВСУ везут раненого солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях примерно роту военнослужащих, гаубицу и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица (Д-30), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава", — говорится в публикации.
Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в более чем 50 человек, 122-миллиметровую САУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, шесть бронемашин и автомобилей и два беспилотника.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Вчера, 08:00
Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ДНР
 
 
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