https://ria.ru/20230106/postavki-1843282419.html
Берлин призвал не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием
Берлин призвал не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием - РИА Новости, 06.01.2023
Берлин призвал не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заверил, что между решением Берлина о поставках тяжелых вооружений Киеву и заявлением из России о режиме тишины нет РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:11
2023-01-06T16:11
2023-01-06T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
джо байден
киев
германия
берлин (город)
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заверил, что между решением Берлина о поставках тяжелых вооружений Киеву и заявлением из России о режиме тишины нет никакой связи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Незадолго до объявления этого решения российская сторона сообщила о режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января. "Нет никакой связи вообще", - сказал представитель кабмина, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в пятницу. "Мы, конечно, приняли к сведению это заявление (российской стороны). Были различные реакции на него из федерального правительства (Германии), были также реакции от международных партнеров", - отметил Хебештрайт, добавив, что завершение конфликта "в руках российского президента".
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843254304.html
киев
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, джо байден, киев, германия, берлин (город), пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Джо Байден, Киев, Германия, Берлин (город), Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Берлин призвал не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием
Берлин призвал не связывать решение о поставках Киеву с введенным Россией режимом тишины