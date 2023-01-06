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Берлин призвал не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/postavki-1843282419.html
Берлин призвал не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием
Берлин призвал не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием - РИА Новости, 06.01.2023
Берлин призвал не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заверил, что между решением Берлина о поставках тяжелых вооружений Киеву и заявлением из России о режиме тишины нет РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:11
2023-01-06T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
джо байден
киев
германия
берлин (город)
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заверил, что между решением Берлина о поставках тяжелых вооружений Киеву и заявлением из России о режиме тишины нет никакой связи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Незадолго до объявления этого решения российская сторона сообщила о режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января. "Нет никакой связи вообще", - сказал представитель кабмина, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в пятницу. "Мы, конечно, приняли к сведению это заявление (российской стороны). Были различные реакции на него из федерального правительства (Германии), были также реакции от международных партнеров", - отметил Хебештрайт, добавив, что завершение конфликта "в руках российского президента".
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843254304.html
киев
германия
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в мире, олаф шольц, джо байден, киев, германия, берлин (город), пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Джо Байден, Киев, Германия, Берлин (город), Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
16:11 06.01.2023
 
Берлин призвал не связывать решение о поставках оружия Киеву с перемирием

Берлин призвал не связывать решение о поставках Киеву с введенным Россией режимом тишины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заверил, что между решением Берлина о поставках тяжелых вооружений Киеву и заявлением из России о режиме тишины нет никакой связи.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Незадолго до объявления этого решения российская сторона сообщила о режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в районе специальной военной операции с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
"Нет никакой связи вообще", - сказал представитель кабмина, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в пятницу.
"Мы, конечно, приняли к сведению это заявление (российской стороны). Были различные реакции на него из федерального правительства (Германии), были также реакции от международных партнеров", - отметил Хебештрайт, добавив, что завершение конфликта "в руках российского президента".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцДжо БайденКиевГерманияБерлин (город)Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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