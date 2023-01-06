https://ria.ru/20230106/posolstvo-1843255534.html

Посольство России осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder

Посольство России осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder - РИА Новости, 06.01.2023

Посольство России осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder

Посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:55

2023-01-06T12:55

2023-01-06T13:18

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россия

германия

украина

олаф шольц

джо байден

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

берлин (город)

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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине.Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot."Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине. Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня", - говорится в сообщении посольства РФ.В дипведомстве также отметили, что "та скорость, с которой был согласован этот конфронтационный шаг, не оставляет сомнений, что на его осуществление в Берлине пошли в том числе под серьезным давлением Вашингтона, действуя в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности"."Решение Берлина о поставке киевскому режиму тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений", - добавили в посольстве.По словам представителей ведомства, накачка Киева летальными вооружениями и тяжёлой боевой техникой, применяемыми не только против российских военнослужащих, но и мирного населения Донбасса, – "это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны"."С принятием Берлином данного решения становится все более очевидным, что ФРГ и страны коллективного Запада не заинтересованы в поисках мирного разрешения конфликта. Их стараниями Украина фактически превращена в боевой испытательный полигон, а украинский народ – в инструмент для достижения геополитических интересов Запада, что в итоге ведёт лишь к затягиванию боевых действий и бессмысленным жертвам и разрушениям", - заключили в дипведомстве.

https://ria.ru/20230102/germaniya-1842840519.html

https://ria.ru/20221230/oruzhie-1842558076.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, джо байден, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), берлин (город)