https://ria.ru/20230106/posolstvo-1843255534.html
Посольство России осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder
Посольство России осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder - РИА Новости, 06.01.2023
Посольство России осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder
Посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:55
2023-01-06T12:55
2023-01-06T13:18
в мире
россия
германия
украина
олаф шольц
джо байден
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
берлин (город)
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине.Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot."Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине. Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня", - говорится в сообщении посольства РФ.В дипведомстве также отметили, что "та скорость, с которой был согласован этот конфронтационный шаг, не оставляет сомнений, что на его осуществление в Берлине пошли в том числе под серьезным давлением Вашингтона, действуя в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности"."Решение Берлина о поставке киевскому режиму тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений", - добавили в посольстве.По словам представителей ведомства, накачка Киева летальными вооружениями и тяжёлой боевой техникой, применяемыми не только против российских военнослужащих, но и мирного населения Донбасса, – "это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны"."С принятием Берлином данного решения становится все более очевидным, что ФРГ и страны коллективного Запада не заинтересованы в поисках мирного разрешения конфликта. Их стараниями Украина фактически превращена в боевой испытательный полигон, а украинский народ – в инструмент для достижения геополитических интересов Запада, что в итоге ведёт лишь к затягиванию боевых действий и бессмысленным жертвам и разрушениям", - заключили в дипведомстве.
https://ria.ru/20230102/germaniya-1842840519.html
https://ria.ru/20221230/oruzhie-1842558076.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, джо байден, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), берлин (город)
В мире, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Джо Байден, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Берлин (город)
12:55 06.01.2023 (обновлено: 13:18 06.01.2023)
Посольство России осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder
Посольство России в ФРГ осудило решение Берлина направить Киеву оружие накануне Рождества
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
и президент США Джо Байден
в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
"Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине. Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня", - говорится в сообщении посольства РФ.
В дипведомстве также отметили, что "та скорость, с которой был согласован этот конфронтационный шаг, не оставляет сомнений, что на его осуществление в Берлине пошли в том числе под серьезным давлением Вашингтона
, действуя в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности".
"Решение Берлина о поставке киевскому режиму тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений", - добавили в посольстве.
По словам представителей ведомства, накачка Киева летальными вооружениями и тяжёлой боевой техникой, применяемыми не только против российских военнослужащих, но и мирного населения Донбасса
, – "это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны".
"С принятием Берлином данного решения становится все более очевидным, что ФРГ и страны коллективного Запада не заинтересованы в поисках мирного разрешения конфликта. Их стараниями Украина фактически превращена в боевой испытательный полигон, а украинский народ – в инструмент для достижения геополитических интересов Запада, что в итоге ведёт лишь к затягиванию боевых действий и бессмысленным жертвам и разрушениям", - заключили в дипведомстве.