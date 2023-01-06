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Блинкен уточнил суммы военной помощи для Украины и Европы

Блинкен уточнил суммы военной помощи для Украины и Европы - РИА Новости, 06.01.2023

Блинкен уточнил суммы военной помощи для Украины и Европы

США выделят 3 миллиарда долларов помощи Украине и 682 миллиона для европейских стран, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T22:53

2023-01-06T22:53

2023-01-06T22:53

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энтони блинкен

украина

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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США выделят 3 миллиарда долларов помощи Украине и 682 миллиона для европейских стран, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее сообщалось, что США выделят более 3 миллиардов долларов, в Белом доме назвали новую помощь крупнейшей. "В первую неделю 2023 года США продолжают стоять за Украиной и европейскими партнерами, объявляя о новой военной помощи в размере более 3,75 миллиарда долларов. Эта помощь включает выделение 2,85 миллиарда из запасов министерства обороны и 225 миллионов в качестве иностранного военного финансирования для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации украинской армии. Также она включает 682 миллиона долларов в качестве иностранной военной помощи для европейских партнеров и союзников для восполнения запасов военного оборудования после передачи его Украине", - говорится в распространенном заявлении Блинкена. Ранее сообщалось, что 682 миллиона входят в пакет помощи размером в 3 миллиарда. "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - заключил Блинкен.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, энтони блинкен, украина, европа, сша