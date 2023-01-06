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США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/pomosch-1843315355.html
США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow
США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow - РИА Новости, 06.01.2023
США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow
США в рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине передают ей зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, следует из обнародованного... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T22:25
2023-01-06T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
владимир путин
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. США в рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине передают ей зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, следует из обнародованного Пентагоном заявления.Точное число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Между тем, как писала ранее газета Politico, данный тип ракет может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет противника.Помимо этого, в пакет вошли 50 БМП Bradley, передачу которых анонсировали ранее СМИ, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.Также США передают Украине противотанковые мины, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, оптику, приборы ночного видения, запчасти и прочие вооружения."Таким образом, США с начала работы администрации Байдена выделили Украине военную помощь на сумму более чем 24,9 миллиарда долларов. С начала неспровоцированного и жестокого вторжения на Украину 24 февраля эта помощь составила более 24,2 миллиарда долларов", - резюмировали в Пентагоне.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230106/front-1843192784.html
https://ria.ru/20230105/energetika-1843092592.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, владимир путин, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Владимир Путин, Россия, НАТО
22:25 06.01.2023 (обновлено: 22:42 06.01.2023)
 
США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow

США в рамках крупнейшего пакета помощи передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow

CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerialПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. США в рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине передают ей зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, следует из обнародованного Пентагоном заявления.
Точное число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Между тем, как писала ранее газета Politico, данный тип ракет может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет противника.
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Помимо этого, в пакет вошли 50 БМП Bradley, передачу которых анонсировали ранее СМИ, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.
Также США передают Украине противотанковые мины, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, оптику, приборы ночного видения, запчасти и прочие вооружения.
"Таким образом, США с начала работы администрации Байдена выделили Украине военную помощь на сумму более чем 24,9 миллиарда долларов. С начала неспровоцированного и жестокого вторжения на Украину 24 февраля эта помощь составила более 24,2 миллиарда долларов", - резюмировали в Пентагоне.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАВладимир ПутинРоссияНАТО
 
 
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