https://ria.ru/20230106/pomosch-1843315355.html

США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow

США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow - РИА Новости, 06.01.2023

США передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow

США в рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине передают ей зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, следует из обнародованного... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T22:25

2023-01-06T22:25

2023-01-06T22:42

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

владимир путин

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. США в рамках крупнейшего пакета военной помощи Украине передают ей зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, следует из обнародованного Пентагоном заявления.Точное число ракет, а также платформа, с которой планируется запускать их, не уточняются. Между тем, как писала ранее газета Politico, данный тип ракет может запускаться как с моря, так и с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет противника.Помимо этого, в пакет вошли 50 БМП Bradley, передачу которых анонсировали ранее СМИ, 100 бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.Также США передают Украине противотанковые мины, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, оптику, приборы ночного видения, запчасти и прочие вооружения."Таким образом, США с начала работы администрации Байдена выделили Украине военную помощь на сумму более чем 24,9 миллиарда долларов. С начала неспровоцированного и жестокого вторжения на Украину 24 февраля эта помощь составила более 24,2 миллиарда долларов", - резюмировали в Пентагоне.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230106/front-1843192784.html

https://ria.ru/20230105/energetika-1843092592.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, владимир путин, россия, нато