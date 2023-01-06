https://ria.ru/20230106/pomosch-1843312826.html

Министры обороны Германии и США обсудили военную помощь Украине

Министры обороны Германии и США обсудили военную помощь Украине - РИА Новости, 06.01.2023

Министры обороны Германии и США обсудили военную помощь Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт провела в пятницу переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, стороны обсудили военную поддержку... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T21:48

2023-01-06T21:48

2023-01-06T21:48

специальная военная операция на украине

в мире

кристина ламбрехт

ллойд остин

олаф шольц

германия

украина

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт провела в пятницу переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, стороны обсудили военную поддержку Украины, сообщило минобороны ФРГ. Согласно заявлению ведомства, основными темами переговоров стали обстановка на Украине и "координация дальнейшей военной поддержки" Киеву. "Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины", - заявила Ламбрехт по итогам переговоров. Министр отметила, что обсудила со своим американским коллегой участие Германии в усилении противовоздушной обороны путем поставки системы ПВО Patriot, включая комплект боеприпасов. "Я также говорила с моим американским коллегой Остином о совместной германо-американской инициативе по поставке Украине боевых машин пехоты западного образца", - добавила министр. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщил, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230106/postavki-1843282419.html

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