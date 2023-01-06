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Министры обороны Германии и США обсудили военную помощь Украине - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/pomosch-1843312826.html
Министры обороны Германии и США обсудили военную помощь Украине
Министры обороны Германии и США обсудили военную помощь Украине - РИА Новости, 06.01.2023
Министры обороны Германии и США обсудили военную помощь Украине
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт провела в пятницу переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, стороны обсудили военную поддержку... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T21:48
2023-01-06T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
ллойд остин
олаф шольц
германия
украина
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт провела в пятницу переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, стороны обсудили военную поддержку Украины, сообщило минобороны ФРГ. Согласно заявлению ведомства, основными темами переговоров стали обстановка на Украине и "координация дальнейшей военной поддержки" Киеву. "Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины", - заявила Ламбрехт по итогам переговоров. Министр отметила, что обсудила со своим американским коллегой участие Германии в усилении противовоздушной обороны путем поставки системы ПВО Patriot, включая комплект боеприпасов. "Я также говорила с моим американским коллегой Остином о совместной германо-американской инициативе по поставке Украине боевых машин пехоты западного образца", - добавила министр. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщил, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230106/postavki-1843282419.html
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в мире, кристина ламбрехт, ллойд остин, олаф шольц, германия, украина, россия, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кристина Ламбрехт, Ллойд Остин, Олаф Шольц, Германия, Украина, Россия, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
21:48 06.01.2023
 
Министры обороны Германии и США обсудили военную помощь Украине

Министр обороны ФРГ Ламбрехт обсудила с главой Пентагона Остином военную помощь Украине

CC BY-SA 3.0 / Jörg Zägel / Здание министерства обороны Германии
Здание министерства обороны Германии - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Jörg Zägel /
Здание министерства обороны Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт провела в пятницу переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, стороны обсудили военную поддержку Украины, сообщило минобороны ФРГ.
Согласно заявлению ведомства, основными темами переговоров стали обстановка на Украине и "координация дальнейшей военной поддержки" Киеву.
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"Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины", - заявила Ламбрехт по итогам переговоров.
Министр отметила, что обсудила со своим американским коллегой участие Германии в усилении противовоздушной обороны путем поставки системы ПВО Patriot, включая комплект боеприпасов. "Я также говорила с моим американским коллегой Остином о совместной германо-американской инициативе по поставке Украине боевых машин пехоты западного образца", - добавила министр.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжёлой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в пятницу сообщил, что речь идет о поставках около 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКристина ЛамбрехтЛлойд ОстинОлаф ШольцГерманияУкраинаРоссияНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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