https://ria.ru/20230106/politsiya-1843277942.html

В Мурманске женщина оказала вооруженное сопротивление при задержании

В Мурманске женщина оказала вооруженное сопротивление при задержании - РИА Новости, 06.01.2023

В Мурманске женщина оказала вооруженное сопротивление при задержании

Следователи в Мурманске проводят проверку после того, как сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:36

2023-01-06T15:36

2023-01-06T16:33

мурманск

мурманская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 6 янв — РИА Новости. Следователи в Мурманске проводят проверку после того, как сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, сообщили в региональном СУ СК России. "Следственным отделом по городу Мурманску СУ СК Росси по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту применения сотрудниками УМВД России по Мурманской области табельного оружия при задержании женщины, оказавшей вооруженное сопротивление", — говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение. "Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — добавили в ведомстве. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, наряд полиции обнаружил в ночь на пятницу на одной из улиц Мурманска женщину, в руках которой был пистолет. Сотрудники полиции потребовали, чтобы женщина бросила оружие, однако она направила его в сторону полицейских, которые открыли огонь и ранили ее.

https://ria.ru/20230101/strelba-1842767772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мурманск, мурманская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)