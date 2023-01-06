https://ria.ru/20230106/politsiya-1843277942.html
В Мурманске женщина оказала вооруженное сопротивление при задержании
В Мурманске женщина оказала вооруженное сопротивление при задержании - РИА Новости, 06.01.2023
В Мурманске женщина оказала вооруженное сопротивление при задержании
Следователи в Мурманске проводят проверку после того, как сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:36
2023-01-06T15:36
2023-01-06T16:33
мурманск
мурманская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МУРМАНСК, 6 янв — РИА Новости. Следователи в Мурманске проводят проверку после того, как сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, сообщили в региональном СУ СК России. "Следственным отделом по городу Мурманску СУ СК Росси по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту применения сотрудниками УМВД России по Мурманской области табельного оружия при задержании женщины, оказавшей вооруженное сопротивление", — говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение. "Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — добавили в ведомстве. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, наряд полиции обнаружил в ночь на пятницу на одной из улиц Мурманска женщину, в руках которой был пистолет. Сотрудники полиции потребовали, чтобы женщина бросила оружие, однако она направила его в сторону полицейских, которые открыли огонь и ранили ее.
https://ria.ru/20230101/strelba-1842767772.html
мурманск
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, мурманская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Мурманск, Мурманская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:36 06.01.2023 (обновлено: 16:33 06.01.2023)
В Мурманске женщина оказала вооруженное сопротивление при задержании
В Мурманске полицейские открыли огонь по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление
МУРМАНСК, 6 янв — РИА Новости. Следователи в Мурманске проводят проверку после того, как сотрудники полиции открыли стрельбу по женщине, оказавшей вооруженное сопротивление, сообщили в региональном СУ СК России.
"Следственным отделом по городу Мурманску СУ СК Росси по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту применения сотрудниками УМВД России по Мурманской области табельного оружия при задержании женщины, оказавшей вооруженное сопротивление", — говорится в сообщении.
Отмечается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято решение. "Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — добавили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, наряд полиции обнаружил в ночь на пятницу на одной из улиц Мурманска женщину, в руках которой был пистолет. Сотрудники полиции потребовали, чтобы женщина бросила оружие, однако она направила его в сторону полицейских, которые открыли огонь и ранили ее.