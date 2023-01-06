https://ria.ru/20230106/podrostok-1843294203.html
В Петербурге подросток попал в больницу после ссоры с жителями садоводства
В Петербурге подросток попал в больницу после ссоры с жителями садоводства - РИА Новости, 06.01.2023
В Петербурге подросток попал в больницу после ссоры с жителями садоводства
Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как в больнице со следами побоев оказался подросток, накануне повздоривший с жителями садоводства,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:54
2023-01-06T17:54
2023-01-06T17:54
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
кировский район
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как в больнице со следами побоев оказался подросток, накануне повздоривший с жителями садоводства, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Полиция в рамках проверки устанавливает обстоятельства конфликта и его участников. По данным интернет-газеты "Фонтанка", подросток якобы рассказал своей матери, что в ходе конфликта его насильно увезли в частный дом в садоводстве Торики, где около часа издевались над ним и обливали этиловым спиртом, угрожая поджечь. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
В Петербурге подросток попал в больницу после ссоры с жителями садоводства
МВД: в Петербурге подросток попал в больницу с побоями после ссоры с жителями садоводства
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как в больнице со следами побоев оказался подросток, накануне повздоривший с жителями садоводства, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Пятого января… в полицию поступила телефонограмма из больницы об обращении за медпомощью 13-летнего подростка со следами побоев, проживающего в Кировском районе
Петербурга. По предварительным данным, травмы школьник получил накануне в поселке Торики в ходе конфликта с местными жителями", - говорится в сообщении.
Полиция в рамках проверки устанавливает обстоятельства конфликта и его участников.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", подросток якобы рассказал своей матери, что в ходе конфликта его насильно увезли в частный дом в садоводстве Торики, где около часа издевались над ним и обливали этиловым спиртом, угрожая поджечь.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.