https://ria.ru/20230106/podrostok-1843294203.html

В Петербурге подросток попал в больницу после ссоры с жителями садоводства

В Петербурге подросток попал в больницу после ссоры с жителями садоводства - РИА Новости, 06.01.2023

В Петербурге подросток попал в больницу после ссоры с жителями садоводства

Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как в больнице со следами побоев оказался подросток, накануне повздоривший с жителями садоводства,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:54

2023-01-06T17:54

2023-01-06T17:54

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

кировский район

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как в больнице со следами побоев оказался подросток, накануне повздоривший с жителями садоводства, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Полиция в рамках проверки устанавливает обстоятельства конфликта и его участников. По данным интернет-газеты "Фонтанка", подросток якобы рассказал своей матери, что в ходе конфликта его насильно увезли в частный дом в садоводстве Торики, где около часа издевались над ним и обливали этиловым спиртом, угрожая поджечь. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221227/ubiystvo-1841586728.html

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россия

кировский район

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, кировский район