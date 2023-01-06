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Германия предоставила Украине поддержку на 12 миллиардов евро в 2022 году - РИА Новости, 06.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/podderzhka-1843307876.html
Германия предоставила Украине поддержку на 12 миллиардов евро в 2022 году
Германия предоставила Украине поддержку на 12 миллиардов евро в 2022 году - РИА Новости, 06.01.2023
Германия предоставила Украине поддержку на 12 миллиардов евро в 2022 году
Германия предоставила Украине за 2022 год в рамках солидарности с ней поддержку на более 12 миллиардов евро, речь об этом шла в ходе телефонного разговора между РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T20:44
2023-01-06T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
владимир зеленский
олаф шольц
украина
германия
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Германия предоставила Украине за 2022 год в рамках солидарности с ней поддержку на более 12 миллиардов евро, речь об этом шла в ходе телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Отмечается, что в ходе разговора в пятницу стороны обменялись мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации на Украине. Как добавил кабмин, Зеленский в ходе разговора представил информацию "о последствиях недавних российских атак на критически важную инфраструктуру и поблагодарил правительство Германии" за решение предоставить Украине ЗРК Patriot и боевые машины пехоты Marder. Шольц и Зеленский договорились продолжать обмен мнениями, в том числе с учетом украинских предложений по мирному урегулированию, и оставаться в тесном контакте.
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в мире, цены на нефть, владимир зеленский, олаф шольц, украина, германия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Украина, Германия, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
20:44 06.01.2023
 
Германия предоставила Украине поддержку на 12 миллиардов евро в 2022 году

Хебештрайт: Берлин предоставил Киеву поддержку более чем на 12 миллиардов евро в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Германия предоставила Украине за 2022 год в рамках солидарности с ней поддержку на более 12 миллиардов евро, речь об этом шла в ходе телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Отмечается, что в ходе разговора в пятницу стороны обменялись мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации на Украине.
"Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной... В 2022 году федеральное правительство предоставило Украине двустороннюю поддержку в размере более 12 миллиардов евро и продолжит этот курс в 2023 году", - говорится в сообщении.
Как добавил кабмин, Зеленский в ходе разговора представил информацию "о последствиях недавних российских атак на критически важную инфраструктуру и поблагодарил правительство Германии" за решение предоставить Украине ЗРК Patriot и боевые машины пехоты Marder.
Шольц и Зеленский договорились продолжать обмен мнениями, в том числе с учетом украинских предложений по мирному урегулированию, и оставаться в тесном контакте.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 22:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьВладимир ЗеленскийОлаф ШольцУкраинаГерманияПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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