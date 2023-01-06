https://ria.ru/20230106/podderzhka-1843307876.html

Германия предоставила Украине поддержку на 12 миллиардов евро в 2022 году

Германия предоставила Украине поддержку на 12 миллиардов евро в 2022 году - РИА Новости, 06.01.2023

Германия предоставила Украине поддержку на 12 миллиардов евро в 2022 году

Германия предоставила Украине за 2022 год в рамках солидарности с ней поддержку на более 12 миллиардов евро, речь об этом шла в ходе телефонного разговора между РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T20:44

2023-01-06T20:44

2023-01-06T20:44

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

владимир зеленский

олаф шольц

украина

германия

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Германия предоставила Украине за 2022 год в рамках солидарности с ней поддержку на более 12 миллиардов евро, речь об этом шла в ходе телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Отмечается, что в ходе разговора в пятницу стороны обменялись мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации на Украине. Как добавил кабмин, Зеленский в ходе разговора представил информацию "о последствиях недавних российских атак на критически важную инфраструктуру и поблагодарил правительство Германии" за решение предоставить Украине ЗРК Patriot и боевые машины пехоты Marder. Шольц и Зеленский договорились продолжать обмен мнениями, в том числе с учетом украинских предложений по мирному урегулированию, и оставаться в тесном контакте.

https://ria.ru/20230105/patriot-1843200693.html

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, владимир зеленский, олаф шольц, украина, германия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )