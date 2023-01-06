https://ria.ru/20230106/podarok-1843240695.html

Мурашко в рамках акции "Елка желаний" подарил микроскоп

Мурашко в рамках акции "Елка желаний" подарил микроскоп - РИА Новости, 06.01.2023

Мурашко в рамках акции "Елка желаний" подарил микроскоп

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желания детей в рамках акции "Ёлка желаний" и подарил им электронный микроскоп и барабанную установку. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T10:31

2023-01-06T10:31

2023-01-06T12:18

россия

общество

михаил мурашко

волгоградская область

архангельская область

елка желаний

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желания детей в рамках акции "Ёлка желаний" и подарил им электронный микроскоп и барабанную установку. Ранее Мурашко в рамках акции "Елка желаний" выбрал два шара с желаниями детей. О микроскопе мечтал мальчик Руслан Мельников из Волгоградской области. Помимо самого микроскопа для него провели экскурсию в клинической лаборатории областной детской клинической больницы, где он смог посмотреть под микроскопом анализы крови. Руслан по видеосвязи с министром рассказал, что в школе его увлекает биология, и он хотел бы иметь свой микроскоп, чтобы больше знать об окружающем мире. Мурашко отметил, что у него был свой микроскоп во время учебы в школе и институте, и аппарат очень пригодился. "Перед Новым годом должны мечты сбываться. Это очень хороший микроскоп", - сказал министр, передавая микроскоп Руслану. Министр также исполнил мечту Софьи Скрипко из Архангельской области, которая хотела получить в подарок электронную барабанную установку. Мурашко встретился с ней лично в одной из музыкальных студий, где девочке провели экскурсию и мастер-класс по игре на барабанах. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20230105/mechty-1843119682.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, общество, михаил мурашко, волгоградская область, архангельская область, елка желаний