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Мурашко в рамках акции "Елка желаний" подарил микроскоп - РИА Новости, 06.01.2023
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Мурашко в рамках акции "Елка желаний" подарил микроскоп
Мурашко в рамках акции "Елка желаний" подарил микроскоп - РИА Новости, 06.01.2023
Мурашко в рамках акции "Елка желаний" подарил микроскоп
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желания детей в рамках акции "Ёлка желаний" и подарил им электронный микроскоп и барабанную установку. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T10:31
2023-01-06T12:18
россия
общество
михаил мурашко
волгоградская область
архангельская область
елка желаний
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желания детей в рамках акции "Ёлка желаний" и подарил им электронный микроскоп и барабанную установку. Ранее Мурашко в рамках акции "Елка желаний" выбрал два шара с желаниями детей. О микроскопе мечтал мальчик Руслан Мельников из Волгоградской области. Помимо самого микроскопа для него провели экскурсию в клинической лаборатории областной детской клинической больницы, где он смог посмотреть под микроскопом анализы крови. Руслан по видеосвязи с министром рассказал, что в школе его увлекает биология, и он хотел бы иметь свой микроскоп, чтобы больше знать об окружающем мире. Мурашко отметил, что у него был свой микроскоп во время учебы в школе и институте, и аппарат очень пригодился. "Перед Новым годом должны мечты сбываться. Это очень хороший микроскоп", - сказал министр, передавая микроскоп Руслану. Министр также исполнил мечту Софьи Скрипко из Архангельской области, которая хотела получить в подарок электронную барабанную установку. Мурашко встретился с ней лично в одной из музыкальных студий, где девочке провели экскурсию и мастер-класс по игре на барабанах. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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россия, общество, михаил мурашко, волгоградская область, архангельская область, елка желаний
Россия, Общество, Михаил Мурашко, Волгоградская область, Архангельская область, Елка желаний
10:31 06.01.2023 (обновлено: 12:18 06.01.2023)
 
Мурашко в рамках акции "Елка желаний" подарил микроскоп

Мурашко подарил детям микроскоп и барабанную установку в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акция "Елка желаний" в Доме правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желания детей в рамках акции "Ёлка желаний" и подарил им электронный микроскоп и барабанную установку.
Ранее Мурашко в рамках акции "Елка желаний" выбрал два шара с желаниями детей.
О микроскопе мечтал мальчик Руслан Мельников из Волгоградской области. Помимо самого микроскопа для него провели экскурсию в клинической лаборатории областной детской клинической больницы, где он смог посмотреть под микроскопом анализы крови. Руслан по видеосвязи с министром рассказал, что в школе его увлекает биология, и он хотел бы иметь свой микроскоп, чтобы больше знать об окружающем мире.
Мурашко отметил, что у него был свой микроскоп во время учебы в школе и институте, и аппарат очень пригодился. "Перед Новым годом должны мечты сбываться. Это очень хороший микроскоп", - сказал министр, передавая микроскоп Руслану.
Министр также исполнил мечту Софьи Скрипко из Архангельской области, которая хотела получить в подарок электронную барабанную установку. Мурашко встретился с ней лично в одной из музыкальных студий, где девочке провели экскурсию и мастер-класс по игре на барабанах.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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РоссияОбществоМихаил МурашкоВолгоградская областьАрхангельская областьЕлка желаний
 
 
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