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Во время перестрелки в казарме под Веной погиб человек - РИА Новости, 06.01.2023
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Во время перестрелки в казарме под Веной погиб человек
Во время перестрелки в казарме под Веной погиб человек - РИА Новости, 06.01.2023
Во время перестрелки в казарме под Веной погиб человек
Один человек убит и один ранен в ходе перестрелки на территории казармы в городе Винер Нойштадт (земля Нижняя Австрия) примерно в 50 километрах от Вены,... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T12:41
2023-01-06T14:22
в мире
вена
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ВЕНА, 6 янв — РИА Новости. Один человек убит и один ранен в ходе перестрелки на территории казармы в городе Винер Нойштадт (земля Нижняя Австрия) примерно в 50 километрах от Вены, сообщило агентство АРА со ссылкой на военных и полицию города.По данным агентства, стрельбу открыл часовой, который находился на посту на территории казармы, расположенной на аэродроме. Непосредственный командир военнослужащего был ранен в результате стрельбы, он доставлен в больницу. Пока не установлено, был ли он ранен убитым часовым.Перед происшествием, которое произошло около 7 утра (09:00 мск), между мужчинами произошел спор, в результате которого часовой открыл стрельбу в караульном помещении, пишет агентство. Он был застрелен другим военнослужащим, остальные солдаты спешно покинули помещение. Причины конфликта, который привел к трагедии, пока не разглашаются.К расследованию случившегося приступила полиция города, представитель правоохранителей отказался от комментариев и сообщил, что следствие в настоящее время собирает улики и готовится опросить свидетелей.
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в мире, вена
В мире, Вена
12:41 06.01.2023 (обновлено: 14:22 06.01.2023)
 
Во время перестрелки в казарме под Веной погиб человек

Агентство АРА: во время перестрелки в казарме под Веной один человек погиб, один пострадал

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 янв — РИА Новости. Один человек убит и один ранен в ходе перестрелки на территории казармы в городе Винер Нойштадт (земля Нижняя Австрия) примерно в 50 километрах от Вены, сообщило агентство АРА со ссылкой на военных и полицию города.
По данным агентства, стрельбу открыл часовой, который находился на посту на территории казармы, расположенной на аэродроме. Непосредственный командир военнослужащего был ранен в результате стрельбы, он доставлен в больницу. Пока не установлено, был ли он ранен убитым часовым.
Перед происшествием, которое произошло около 7 утра (09:00 мск), между мужчинами произошел спор, в результате которого часовой открыл стрельбу в караульном помещении, пишет агентство. Он был застрелен другим военнослужащим, остальные солдаты спешно покинули помещение. Причины конфликта, который привел к трагедии, пока не разглашаются.
К расследованию случившегося приступила полиция города, представитель правоохранителей отказался от комментариев и сообщил, что следствие в настоящее время собирает улики и готовится опросить свидетелей.
Полиция на месте стрельбы возле ресторана в Майами-Гарденс, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
09:52
В США около десяти человек пострадали при стрельбе возле ресторана
 
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