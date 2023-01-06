https://ria.ru/20230106/perestrelka-1843253583.html

Во время перестрелки в казарме под Веной погиб человек

Во время перестрелки в казарме под Веной погиб человек - РИА Новости, 06.01.2023

Во время перестрелки в казарме под Веной погиб человек

Один человек убит и один ранен в ходе перестрелки на территории казармы в городе Винер Нойштадт (земля Нижняя Австрия) примерно в 50 километрах от Вены,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T12:41

2023-01-06T12:41

2023-01-06T14:22

в мире

вена

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ВЕНА, 6 янв — РИА Новости. Один человек убит и один ранен в ходе перестрелки на территории казармы в городе Винер Нойштадт (земля Нижняя Австрия) примерно в 50 километрах от Вены, сообщило агентство АРА со ссылкой на военных и полицию города.По данным агентства, стрельбу открыл часовой, который находился на посту на территории казармы, расположенной на аэродроме. Непосредственный командир военнослужащего был ранен в результате стрельбы, он доставлен в больницу. Пока не установлено, был ли он ранен убитым часовым.Перед происшествием, которое произошло около 7 утра (09:00 мск), между мужчинами произошел спор, в результате которого часовой открыл стрельбу в караульном помещении, пишет агентство. Он был застрелен другим военнослужащим, остальные солдаты спешно покинули помещение. Причины конфликта, который привел к трагедии, пока не разглашаются.К расследованию случившегося приступила полиция города, представитель правоохранителей отказался от комментариев и сообщил, что следствие в настоящее время собирает улики и готовится опросить свидетелей.

https://ria.ru/20230106/strelba-1843237235.html

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в мире, вена