https://ria.ru/20230106/peremirie-1843309381.html

ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией

ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией - РИА Новости, 06.01.2023

ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией

У ООН нет сведений об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине на фоне объявленного Россией прекращения огня в Рождество, заявил на брифинге... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T20:58

2023-01-06T20:58

2023-01-06T21:27

специальная военная операция на украине

в мире

стефан дюжаррик

украина

россия

оон

рождество христово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg

ООН, 6 янв – РИА Новости. У ООН нет сведений об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине на фоне объявленного Россией прекращения огня в Рождество, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Наши коллеги на месте сообщают, что они не видели сообщений об интенсивных или крупных боях", - сказал Дюжаррик. При этом он указал, что ооновцы находятся не везде и не мониторят всю линию соприкосновения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стефан дюжаррик, украина, россия, оон, рождество христово