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ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/peremirie-1843309381.html
ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией
ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией - РИА Новости, 06.01.2023
ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией
У ООН нет сведений об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине на фоне объявленного Россией прекращения огня в Рождество, заявил на брифинге... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T20:58
2023-01-06T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
стефан дюжаррик
украина
россия
оон
рождество христово
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ООН, 6 янв – РИА Новости. У ООН нет сведений об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине на фоне объявленного Россией прекращения огня в Рождество, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Наши коллеги на месте сообщают, что они не видели сообщений об интенсивных или крупных боях", - сказал Дюжаррик. При этом он указал, что ооновцы находятся не везде и не мониторят всю линию соприкосновения.
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в мире, стефан дюжаррик, украина, россия, оон, рождество христово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стефан Дюжаррик, Украина, Россия, ООН, Рождество Христово
20:58 06.01.2023 (обновлено: 21:27 06.01.2023)
 
ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией

У ООН нет сведений о масштабных боях на фоне прекращения Россией огня в Рождество

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 6 янв – РИА Новости. У ООН нет сведений об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине на фоне объявленного Россией прекращения огня в Рождество, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Наши коллеги на месте сообщают, что они не видели сообщений об интенсивных или крупных боях", - сказал Дюжаррик.
При этом он указал, что ооновцы находятся не везде и не мониторят всю линию соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтефан ДюжаррикУкраинаРоссияООНРождество Христово
 
 
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