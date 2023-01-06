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ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией
ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией - РИА Новости, 06.01.2023
ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией
У ООН нет сведений об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине на фоне объявленного Россией прекращения огня в Рождество, заявил на брифинге... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T20:58
2023-01-06T20:58
2023-01-06T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
стефан дюжаррик
украина
россия
оон
рождество христово
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ООН, 6 янв – РИА Новости. У ООН нет сведений об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине на фоне объявленного Россией прекращения огня в Рождество, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Наши коллеги на месте сообщают, что они не видели сообщений об интенсивных или крупных боях", - сказал Дюжаррик. При этом он указал, что ооновцы находятся не везде и не мониторят всю линию соприкосновения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стефан дюжаррик, украина, россия, оон, рождество христово
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стефан Дюжаррик, Украина, Россия, ООН, Рождество Христово
20:58 06.01.2023 (обновлено: 21:27 06.01.2023)
ООН не наблюдает крупных боев на Украине во время прекращения огня Россией
У ООН нет сведений о масштабных боях на фоне прекращения Россией огня в Рождество