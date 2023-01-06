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Берлин направит Киеву ЗРК Patriot в дополнение к выделенным для Польши - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/patriot-1843280269.html
Берлин направит Киеву ЗРК Patriot в дополнение к выделенным для Польши
Берлин направит Киеву ЗРК Patriot в дополнение к выделенным для Польши - РИА Новости, 06.01.2023
Берлин направит Киеву ЗРК Patriot в дополнение к выделенным для Польши
Берлин направит Киеву отдельную систему Patriot, а не из числа тех, что были запланированы для Польши, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:55
2023-01-06T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
германия
нато
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Берлин направит Киеву отдельную систему Patriot, а не из числа тех, что были запланированы для Польши, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением Patriot в Польше. "Эта система (Patriot) будет направлена на Украину в дополнение к тем трем системам, которые отправят в Польшу. Это другая система", - сказал на брифинге в пятницу представитель кабмина. Он добавил, что Германия проведет для украинцев также обучение работе на своей системе Patriot на территории своей страны. Ранее сообщалось, что посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843254304.html
https://ria.ru/20221227/patriot-1841587880.html
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в мире, украина, польша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Германия, НАТО
15:55 06.01.2023
 
Берлин направит Киеву ЗРК Patriot в дополнение к выделенным для Польши

Хебештрайт: Берлин направит Киеву отдельную ЗРК Patriot, не из числа выделенных для Польши

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Берлин направит Киеву отдельную систему Patriot, а не из числа тех, что были запланированы для Польши, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением Patriot в Польше.
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"Эта система (Patriot) будет направлена на Украину в дополнение к тем трем системам, которые отправят в Польшу. Это другая система", - сказал на брифинге в пятницу представитель кабмина.
Он добавил, что Германия проведет для украинцев также обучение работе на своей системе Patriot на территории своей страны.
Ранее сообщалось, что посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )ГерманияНАТО
 
 
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