https://ria.ru/20230106/patriot-1843280269.html

Берлин направит Киеву ЗРК Patriot в дополнение к выделенным для Польши

Берлин направит Киеву ЗРК Patriot в дополнение к выделенным для Польши - РИА Новости, 06.01.2023

Берлин направит Киеву ЗРК Patriot в дополнение к выделенным для Польши

Берлин направит Киеву отдельную систему Patriot, а не из числа тех, что были запланированы для Польши, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:55

2023-01-06T15:55

2023-01-06T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

германия

нато

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БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Берлин направит Киеву отдельную систему Patriot, а не из числа тех, что были запланированы для Польши, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением Patriot в Польше. "Эта система (Patriot) будет направлена на Украину в дополнение к тем трем системам, которые отправят в Польшу. Это другая система", - сказал на брифинге в пятницу представитель кабмина. Он добавил, что Германия проведет для украинцев также обучение работе на своей системе Patriot на территории своей страны. Ранее сообщалось, что посольство России в Германии осудило решение Берлина направить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot, российская сторона рассматривает его как шаг к эскалации конфликта на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально были предположения, что ракета российская, однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат провокацию.

https://ria.ru/20230106/ukraina-1843254304.html

https://ria.ru/20221227/patriot-1841587880.html

https://ria.ru/20221224/zelenskiy-1841093430.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), германия, нато