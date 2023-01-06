В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову
Kharkiv.Today: в Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову
© Фото : аккаунт Дмитрия Булаха в соцсетиПамятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове
© Фото : аккаунт Дмитрия Булаха в соцсети
Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове, пишет местное издание Kharkiv.Today.
"В Харькове демонтировали бюст советского инженера и партийного деятеля Николая Тихонова. Он стоял в сквере на углу Соборного спуска и улицы Клочковской", - говорится в сообщении.
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Тихонов – советский партийный и государственный деятель, в 1980-1985 годах был председателем Совмина СССР. Работал на Днепропетровском металлургическом и трубопрокатном заводе имени Ленина, возглавлял Южно-трубный металлургический завод в Никополе.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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