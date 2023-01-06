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В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову - РИА Новости, 06.01.2023
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В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову
В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову - РИА Новости, 06.01.2023
В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову
Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове, пишет местное издание Kharkiv.Today. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T15:23
2023-01-06T15:23
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове, пишет местное издание Kharkiv.Today. "В Харькове демонтировали бюст советского инженера и партийного деятеля Николая Тихонова. Он стоял в сквере на углу Соборного спуска и улицы Клочковской", - говорится в сообщении. Тихонов – советский партийный и государственный деятель, в 1980-1985 годах был председателем Совмина СССР. Работал на Днепропетровском металлургическом и трубопрокатном заводе имени Ленина, возглавлял Южно-трубный металлургический завод в Никополе. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, сергей лавров, харьков, украина, россия
В мире, Сергей Лавров, Харьков, Украина, Россия
15:23 06.01.2023
 
В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову

Kharkiv.Today: в Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову

© Фото : аккаунт Дмитрия Булаха в соцсетиПамятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове
Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : аккаунт Дмитрия Булаха в соцсети
Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове, пишет местное издание Kharkiv.Today.
"В Харькове демонтировали бюст советского инженера и партийного деятеля Николая Тихонова. Он стоял в сквере на углу Соборного спуска и улицы Клочковской", - говорится в сообщении.
В Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому
Вчера, 17:31
В Харькове демонтировали памятник Островскому
Тихонов – советский партийный и государственный деятель, в 1980-1985 годах был председателем Совмина СССР. Работал на Днепропетровском металлургическом и трубопрокатном заводе имени Ленина, возглавлял Южно-трубный металлургический завод в Никополе.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Демонтаж памятника советскому летчику Валерию Чкалову в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 14:55
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