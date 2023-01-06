https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843276114.html

В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову

В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову - РИА Новости, 06.01.2023

В Харькове демонтировали памятник советскому партийному деятелю Тихонову

Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове, пишет местное издание Kharkiv.Today. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:23

2023-01-06T15:23

2023-01-06T15:23

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Памятник советскому партийному деятелю Николаю Тихонову демонтировали в Харькове, пишет местное издание Kharkiv.Today. "В Харькове демонтировали бюст советского инженера и партийного деятеля Николая Тихонова. Он стоял в сквере на углу Соборного спуска и улицы Клочковской", - говорится в сообщении. Тихонов – советский партийный и государственный деятель, в 1980-1985 годах был председателем Совмина СССР. Работал на Днепропетровском металлургическом и трубопрокатном заводе имени Ленина, возглавлял Южно-трубный металлургический завод в Никополе. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230105/pamyatnik-1843173963.html

https://ria.ru/20221226/pamyatnik-1841418516.html

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в мире, сергей лавров, харьков, украина, россия