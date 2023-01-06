https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843264657.html
В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову
В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову - РИА Новости, 06.01.2023
В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову
Демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову начался в Днепропетровске, пишет украинское издание "Общественное. Днепр". РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:07
2023-01-06T14:07
2023-01-06T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
михаил ломоносов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову начался в Днепропетровске, пишет украинское издание "Общественное. Днепр". "В Днепре начался демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову", - сообщает издание. Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20221229/pamyatniki-1842134014.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина, михаил ломоносов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Михаил Ломоносов
В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову
"Общественное. Днепр" опубликовало кадры демонтажа памятника Ломоносову в Днепропетровске