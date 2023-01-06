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В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843264657.html
В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову
В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову - РИА Новости, 06.01.2023
В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову
Демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову начался в Днепропетровске, пишет украинское издание "Общественное. Днепр". РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T14:07
2023-01-06T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
михаил ломоносов
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову начался в Днепропетровске, пишет украинское издание "Общественное. Днепр". "В Днепре начался демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову", - сообщает издание. Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, днепропетровск, украина, михаил ломоносов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Михаил Ломоносов
14:07 06.01.2023
 
В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову

"Общественное. Днепр" опубликовало кадры демонтажа памятника Ломоносову в Днепропетровске

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову начался в Днепропетровске, пишет украинское издание "Общественное. Днепр".
Днепре начался демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову", - сообщает издание.
Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаМихаил Ломоносов
 
 
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