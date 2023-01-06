https://ria.ru/20230106/pamyatnik-1843264657.html

В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову

В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову - РИА Новости, 06.01.2023

В Днепропетровске начали сносить памятник Ломоносову

Демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову начался в Днепропетровске, пишет украинское издание "Общественное. Днепр". РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T14:07

2023-01-06T14:07

2023-01-06T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

михаил ломоносов

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову начался в Днепропетровске, пишет украинское издание "Общественное. Днепр". "В Днепре начался демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову", - сообщает издание. Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221229/pamyatniki-1842134014.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, украина, михаил ломоносов